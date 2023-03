Lunedì il ministro Valditara a Lecco per il convegno dei librai italiani

Lecco ospita il convegno nazionale dei librai in occasione del festival Leggermente

Lunedì sarà presente anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara

LECCO – Lecco e Leggermente, manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, si preparano a ospitare un evento di assoluto risalto nel panorama italiano, ovvero il Convegno Nazionale dell’Ali, Associazione Librai Italiani. I lavori si svolgeranno domenica 26 e lunedì 27 marzo: e proprio lunedì al convegno sarà presente il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Questa due giorni rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo di Lecco come ‘protagonista culturale’, un ruolo ottenuto anche grazie a una manifestazione come Leggermente – evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Siamo felici di ospitare il Convegno Nazionale di Ali e di ascoltare le parole del presidente dei librai di Confcommercio, Paolo Ambrosini. Così come siamo onorati di potere avere nella nostra sede il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara”.

I lavori del Convegno Nazionale inizieranno domenica 26 marzo alle ore 14 presso Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre: saranno presenti anche i rappresentanti dell’Ali regionale. Al termine di questa prima parte, alle ore 18, i librai sono invitati a prendere parte all’evento di Leggermente, programmato presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco, con Jonathan Bazzi che presenterà il suo libro “Corpi minori” (Mondadori).

Alle ore 21 spazio poi a una altra proposta della quattordicesima edizione di Leggermente, ovvero lo spettacolo di Claudio Batta, comico dello Zelig, dal titolo “Solo”, in programma presso la Sala Don Ticozzi in via Ongania.

Il momento clou dell’evento nazionale dell’Ali ospitato a Lecco è in calendario lunedì 27 marzo presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il seminario “I libri come medium di relazioni e di apprendimento” inizierà alle ore 10. Dopo il saluto del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e dei rappresentanti delle istituzioni presenti, la presidente del Sistema Bibliotecario Lecchese, Simona Piazza (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco) interverrà sul tema “Le buone pratiche del territorio”. A seguire è previsto l’intervento del presidente del Gruppo Cartolibrerie di Confcommercio Lecco, Andrea Perego, su “Essere imprese: cultura e istruzione”.

Quindi i lavori proseguiranno con il sociologo Stefano Laffi (“Quando i libri diventano medium di relazioni”) – legato a doppio filo con il tema scelto per l’edizione 2023 di Leggermente, ovvero “L’altro da me. Rileggere le relazioni” e con il contributo offerto dallo psicologo e psicoterapeuta Rosario Montirosso insieme all’attore e regista Giorgio Galimberti su “Touch screen? Human touch? Come l’uso dei dispositivi elettronici modifica lo sviluppo del bambino”. Alle 11.25 è in programma l’intervento del presidente nazionale Ali, Paolo Ambrosini; il convegno verrà poi concluso dalle parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Da segnalare infine che i partecipanti alla due giorni Ali nel pomeriggio del 27 avranno la possibilità di effettuare un tour dei luoghi manzoniani grazie alla collaborazione di Assessorato alla Cultura del Comune di Lecco, Villa Manzoni e Linee Lecco, mentre alla sera potranno prendere parte all’incontro con Ezio Greggio, che presenterà il suo libro “N. 1” (Solferino) presso l’auditorium della Casa dell’Economia di via Tonale alle ore 21.

Promotori e partner di Leggermente

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giorgio Marchini, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco, Teatro Invito, l’Associazione Libringiro, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Univerlecco, Il Filo Teatro, Lo Stato dell’Arte, Avpl, Libera, Galleria Melesi, Bonaiti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla. Media partner: Provincia di Lecco.

Il programma completo

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti è sempre possibile consultare il sito www.leggermente.com.