Mostra alla Torre Viscontea per i 50 anni di attività del pittore Carlo Maria Giudici

LECCO – Il pittore di Lecco Carlo Maria Giudici festeggia 50 anni di vita artistica (prima personale di pittura 1973). Per l’occasione l’Amministrazione Comunale di Lecco e Sistema Museale Urbano Lecchese organizzano una mostra di pittura presso la Torre Viscontea dal 3 settembre al 1° ottobre (orari di apertura mostra: giovedì 10 – 13; venerdì e sabato 14 – 18; domenica 10 – 18) con inaugurazione sabato 2 settembre alle ore 18 presso Palazzo delle Paure.

La mostra, curata da Barbara Cattaneo con la collaborazione di Elena Negri e Chiara D’Anna, si intitola Carlo Maria Giudici 1973 | 2023 Cinquant’anni di vita artistica per sottolineare l’intero percorso pittorico nei diversi decenni della sua carriera artistica. Si sviluppa in alcune sale della bellissima torre medioevale, in un itinerario tra molteplici opere e piccoli manufatti che abbracciano varie tecniche e trattano i temi prediletti del maestro, dove l’utilizzo della composizione nella sua gestualità espressiva, della luce e del colore sono gli elementi emblematici che caratterizzano i lavori presenti.