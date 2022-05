“Ti racconto la banda”: il 29 concerto al Cenacolo con l’Anbima

Al Cenacolo il concerto di una banda che abbraccia tutta la Provincia

Trombe, clarinetti, tromboni, percussioni e flauti saranno raccontati da trenta ragazzi provenienti dal territorio lecchese

LECCO – Concerto della banda giovanile rappresentativa Anbima Lecco domenica 29 maggio al Teatro Il Cenacolo Francescano di Lecco. A partire dalle 18, un gruppo di ragazzi provenienti da tutta la Provincia di Lecco si esibirà in un evento unico pensato per raccontare la banda a piccoli e grandi!

Il concerto è infatti un percorso di presentazione degli strumenti tipici della tradizione musicale bandistica: trombe, clarinetti, tromboni, percussioni e flauti saranno raccontati da trenta ragazzi provenienti dal territorio lecchese. Il progetto ha preso il via nel mese di marzo, quando Anbima (l’associazione nazionale bande) Lecco ha organizzato il primo incontro di prova: in tre domeniche, i giovanissimi musicisti hanno preparato un piccolo percorso musicale studiando con i loro docenti di strumento presso le rispettive associazioni bandistiche e poi in gruppo il repertorio proposto.

Le prove e il concerto sono diretti da Marcello Corti, direttore d’orchestra lecchese, trombettista e divulgatore: Corti condurrà il pubblico e i ragazzi con leggerezza e freschezza nel mondo della musica per fiati e per percussioni.

Grazie ad una programmazione diffusa sul territorio, alla proposta formativa di Anbima Lecco hanno risposto ragazzi provenienti da tutta la Provincia: da Merate a Colico, sono più di trenta i musicisti che hanno partecipato. Dopo due anni di attività bloccata dalla situazione sanitaria in fase di evoluzione, ANBIMA Lecco, rappresentata da Alessandro Bonacina in veste di presidente, è riuscita a proporre attività sul territorio.

L’ingresso è libero ed è possibile prenotare il proprio posto su www.eventbrite.it/e/biglietti-ti-racconto-la-banda-339920269677.

L’evento è organizzato da ANBIMA Lecco. Un ringraziamento particolare alla Filarmonica Giuseppe Verdi Lecco, alla Banda Sociale Meratese APS, al Corpo Musicale Villatico APS Colico, alla Banda di Costa Masnaga, alla Banda Donizetti e al Premiato Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Calolziocorte, al Premiato Corpo Musicale Galbiatese.