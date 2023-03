Leggermente e Associazione Librai Italiani: “Rimettiamo i libri al centro”

Uso smodato dei sistemi elettronici, il Ministro Valditara: “Il libro non può essere integralmente sostituito, specie nelle scuole”

Stamattina il seminario “Quando i libri diventano medium di relazioni e di apprendimento”

LECCO – “Quando i libri diventano medium di relazioni e di apprendimento” questo il tema dell’interessante seminario organizzato stamattina, lunedì, nell’auditorium di Confcommercio Lecco all’interno del convegno nazionale dell’Associazione Librai Italiani, ospitato nell’ambito di Leggermente, la rassegna dedicata alla lettura.

La mattinata di lavori si è aperta con l’intervento in collegamento on-line del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Un ringraziamento a Confcommercio Lecco perché da 14 edizioni organizza questa rassegna all’avanguardia che dimostra come la cultura non sia accademia sterile o orpello decorativo, ma riguarda la carne viva dei territori. E penso subito ai nostri preziosissimi librai, presenti a questo seminario. Il libro è un oggetto miracoloso perché permette la conoscenza e il riconoscimento dell’altro, dire che è insostituibile non è retorica ma una presa d’atto oggettiva. Il libro non può essere integralmente sostituito dai vari dispositivi elettronici, specie nelle scuole”.

“Quando a dicembre ho emanato la circolare per il divieto dell’uso a scuola dei cellulari per scopi non didattici, ho collegato l’indagine conoscitiva realizzata nella scorsa legislatura dalla VII Commissione del Senato sull’impatto del digitale sugli studenti – ha continuato il Ministro -. Questa indagine, attraverso l’audizione di esperti, evidenziava gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione e memoria dei ragazzi”.

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati ha salutato il Ministro e tutti i presenti: “La due giorni del convegno nazionale dell’Associazione Librai Italiani rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo di Lecco come protagonista a livello culturale, un ruolo a cui ha contribuito anche la nostra rassegna Leggermente che, anche quest’anno, ha offerto incontri e spunti a migliaia di studenti e ha visto il coinvolgimento di numerosi istituti del territorio. Il nostro è un impegno civile e culturale: noi siamo parte del territorio e crediamo nella sua valorizzazione in tutti i suoi aspetti. E vogliamo sostenere i nostri librai che rappresentano una categoria preziosa e insostituibile. I libri sono un concentrato di vita e di esperienza”.

Durante il seminario hanno portato i loro saluti il Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, oltre al Provveditore scolastico Adamo Castelnuovo. Quindi l’assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza ha dato il via agli interventi dei relatori sottolineando le buone pratiche del territorio parlando dell’esperienza del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese; mentre Anna Maria Regazzoni del Gruppo Cartolibrerie di Confcommercio Lecco è intervenuta sull’importanza di un libro “che può cambiare una vita. Il libro ha un ruolo centrale nella vita di tutti noi e la libreria è una agorà”.

Particolarmente pregnante l’intervento del sociologo e ricercatore Stefano Laffi che ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra adulti, ragazzi e libri portando la propria esperienza che lo ha visto lavorare gomito a gomito con tanti giovani. Prima della conclusione affidata a Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione Librai Italiani, lo psicologo e psicoterapeuta Rosario Montirosso, in un “inaspettato” duetto con l’attore e regista Giorgio Galimberti, ha esposto una serie di dati che hanno evidenziato come l’uso dei dispositivi elettronici modificano lo sviluppo del bambino. Un argomento che merita grande attenzione con il dottor Montirosso che ha portato dati a tratti sconcertanti.

“Rimettere al centro delle proposte educative il libro fisico che è sì strumento di apprendimento, ma anche di relazione con i suoi contenuti e attraverso di essi, è la vera sfida del nostro tempo per tutti noi; e lo dobbiamo fare con uno sguardo attento anzitutto alle famiglie e alla istituzioni scolastiche – ha concluso Paolo Ambrosini, presidente Ali -. Per le famiglie, quello che come librai proponiamo ormai da troppo tempo, è che si investa sul libro e sulla lettura con una misura come la detrazione fiscale per gli acquisti di libri che aiuti a portarli in tutte le casa dei nostri concittadini. Costruire un nuovo patto tra istituzioni e imprese per rimettere cioè finalmente al centro il libro superando decenni di tentennamenti e di non scelte che stanno producendo i danni raccontati dalle ricerche anche qui ricordate”.

Il video integrale del seminario

Galleria fotografica