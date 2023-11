Mandello. Grande accoglienza per ‘Come sei bella stasera’: applausi al De André

Brillante l’interpretazione di Gaia De Laurentiis e Max Pisu, i due attori protagonisti

Lo spettacolo teatrale inserito negli eventi ‘Non solo 25’, contro la violenza sulle donne

MANDELLO – Accolto con grande favore del pubblico lo spettacolo teatrale ‘Come sei bella stasera’, il secondo della rassegna ‘Mandello dal vivo’ organizzata dall’Assessorato alla Cultura nelle vesti di Doriana Pachera, rientrante anche nella serie di iniziative ‘Non solo 25’ organizzati per tutto il mese di novembre e dedicate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Commedia agrodolce che ha visto sul palco del Cineteatro De André gli attori Gaia De Laurentiis e Max Pisu, applauditissimi dai presenti in sala. La serata mandellese è stata praticamente un debutto per la messa in scena, alla sua seconda rappresentazione.

La commedia in 90 minuti ha ripercorso i 29 anni di matrimonio di una coppia attraverso una sorta di album, ritraendola in vari momenti: dalla gioia all’entusiasmo iniziale, passando per incomprensioni, difficoltà e stress fino alla scena finale in cui il marito, dopo aver giocato con la gelosia della moglie, ricrea la magia dei giorni di gioventù rivolgendole il complimento che dà il titolo alla commedia. Complimento che riuscirà a dare alla coppia, che si stava avviando stancamente verso il tramonto, un futuro più che positivo.

Bel ritmo e recitazione brillante hanno sostenuto tutta la durata della rappresentazione, come riferisce Pachera, coadiuvati anche dai costumi molto efficaci. Sempre l’assessore definisce divertentissimi i dialoghi alla Woody Allen: battibecchi incalzanti, veloci, rapidi che immancabilmente portavano alla risata e all’applauso anche perché il pubblico si rispecchiava in essi. Tutte le situazioni poi sono state presentate con garbo e leggerezza, divertendo moltissimo gli spettatori che hanno accolto lo spettacolo con grande favore.

L’assessore alla Cultura coglie l’occasione anche per ricordare che il 24 novembre a teatro, con ingresso gratuito, sempre all’interno degli eventi ‘Non solo 25’ organizzati a Mandello in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, andrà in scena un altro spettacolo teatrale dal titolo ‘Malanova’, tratto dal romanzo omonimo di Cristina Zagaria e Annamaria Scarfò che riporta una storia vera, la cui protagonista è proprio Scarfò.