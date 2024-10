San Nicolao, il primo tassello del BAC inaugurato a Bellano. Presente anche Fontana

Rinasce lo spazio espositivo con le opere in rame di Danilo Vitali. Ospiterà anche mostre temporanee

Rusconi: “Luogo di incontro, scambio e crescita culturale”. Il presidente di Regione Lombardia: “Spazio che conserva la memoria e si proietta verso il futuro”

BELLANO – “E’ una gioia accogliervi nel giorno in cui inauguriamo un luogo legato alla storia e al cuore dei bellanesi, un nuovo sito per Bellano e tutto il territorio”. In una Bellano ingrigita dalle nubi, a illuminare questa tipica atmosfera ottobrina la bellezza dello spazio espositivo nell’ex Chiesa di San Nicolao, da poco restaurato e al cui taglio del nastro ha preso parte, a fianco del sindaco Antonio Rusconi che ha pronunciato queste parole in apertura della cerimonia, nientemeno che Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia.

E’ stato proprio lui, insieme a Danilo Vitali che avrà all’interno di San Nicolao una zona adibita a collezione permanente protagoniste le sue opere in rame, a impugnare le forbici per sancire l’apertura di un nuovo capitolo di storia per questo edificio che ha vestito nel tempo panni sempre diversi, prima di diventare proprietà del Comune di Bellano. Casa, chiesa, magazzino e infine spazio espositivo, bisognoso tuttavia di essere rimesso a nuovo senza però snaturarlo.

“Soprattutto l’umidità aveva reso evidente la necessità di un importante intervento di restauro conservativo – ha spiegato Rusconi questa mattina – mettendo mano alla copertura e agli impianti per valorizzare lo spazio e renderlo un punto di riferimento per l’arte contemporanea, la cultura locale e internazionale. Un patrimonio condiviso e fruibile da tutti, che darà la possibilità di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla cultura. Già prima San Nicolao era un polo fervente di eventi culturali (in questi anni alle dieci mostre allestite hanno fatto visita 35 mila visitatori), è stato usato anche come ambientazione per la Pesa Vegia. Con questo intervento di riqualificazione, ci auguriamo che questo spazio espositivo possa essere un luogo di incontro, scambio e crescita culturale. Siamo pronti a dimostrare che di cultura si vive. Un ringraziamento speciale va agli artisti e ai numerosi volontari che si spendono per il bene comune, sono loro il bene più prezioso”.

A spendersi per Bellano, dopo svariati anni di studio e lavoro all’estero, i due architetti e fratelli Oliviero e Rocco Vitali, fondatori di Vitali Studio, che hanno raccontato quanto l’esperienza di restaurare San Nicolao li abbia portati “più a imparare che insegnare. Questo spazio espositivo non nasce solo da noi, ma da infinite menti. L’architettura è un mestiere di collaborazione”. I due fratelli Vitali sono passati poi a descrivere il progetto di San Nicolao, che già ci era stato mostrato in anteprima: al piano terra saranno ospitate le mostre temporanee dove trovano collocazione supporti espositivi mobili, adattabili a qualsiasi tipologia di opera, a salvaguardia delle pareti della chiesa. Al primo piano invece, come anticipato, fluttua l’“acquario sospeso” di Danilo Vitali e trovano collocazione le altre opere in rame donate dall’artista che formeranno la mostra permanente di San Nicolao: frutti, foglie, alberi e un bestiario site-specific. Come prime esposizione temporanea è attualmente visitabile “Museum Making” del fotografo Giovanni Hänninen che ha documentato tutte le fasi salienti del recupero architettonico dell’ex chiesa. “Fiero di essere il primo ad avere l’opportunità di esporre qui”, ha proferito Hänninen, presente all’inaugurazione.

Per quanto riguarda la parte prettamente architettonica, sono stati inseriti due soppalchi triangolari, indipendenti dalla muratura esistente con lo scopo di conservare la doppia altezza che caratterizza fortemente lo spazio e aumentare nel contempo la superficie espositiva. Il restauro conservativo si è concentrato sul risanamento degli intonaci e degli affreschi medievali e rinascimentali, sul recupero di porzioni decorative nascoste e sul trattamento di tutte le superfici originali come la volta in mattoni dell’abside o le pareti in pietra a vista. Sono stati inoltre effettuati miglioramenti al corpo funzionale del fabbricato, quali il rifacimento completo della copertura, della pavimentazione interna e dei serramenti, la riqualificazione degli impianti, il rifacimento del bagno al piano seminterrato e la creazione di un nuovo impianto illuminotecnico ad hoc.

Taglio del nastro molto partecipato che sa di nuovo inizio per il paese sul lago perché con il recupero dell’ex chiesa si è completato il primo tassello del BAC – Bellano Arte Cultura, che comprenderà diversi siti culturali i quali, una volta ripristinati, seppur non collegati fisicamente, faranno parte dello stesso disegno: un museo diffuso che “intreccerà natura, arte, storia e spiritualità, mirando a far vivere il borgo di Bellano come destinazione culturale in cui passato e presente convivono”, come ha enunciato Rusconi.

Del resto il paese sulla sponda orientale del Lago di Como non ha mai fatto mistero di fare della cultura la calamita attrattiva per i visitatori, che hanno dimostrato di apprezzare questo aspetto distintivo di Bellano: tra le attrazioni dei 26 Borghi più belli d’Italia, l’Orrido è risultato come gradimento al secondo posto in Lombardia, dietro solo al Vittoriale. Un sito naturalistico-culturale su cui è stato fatto un grande lavoro per farlo salire alla ribalta. Risultato pienamente raggiunto come testimoniano i numeri: dal 2016, quando gli ingressi erano 19 mila, si è arrivati nell’anno corrente, 2024, al traguardo del milionesimo visitatore. Col BAC sarà data una nuova spinta all’ambizione coltivata da Bellano di porsi come borgo culturale: attesissimo il Museo di Giancarlo Vitali, che aprirà i battenti a febbraio 2025 nel Palazzo Lorla, con la torre oggetto di riqualificazione insieme al parco circostante.

Regione Lombardia che ha voluto esserci all’inaugurazione con Fontana, la consigliera Gigliola Spelzini e il sottosegretario Mauro Piazza. Un’ente che ha dato un contributo importante alla rinascita di San Nicolao: 450 mila euro dei 550 mila impiegati per l’intervento provengono proprio dal bando regionale destinato ai piccoli borghi. C’è da dire che, al di là del supporto dimostrato da Regione, in questi anni il Comune di Bellano ha saputo farsi trovare pronto: dal 2016 ha portato a casa ben 21 milioni di euro dai bandi regionali utilizzati per ampliare le passerelle dell’Orrido, sistemare la Ca’ del Diavol, realizzare il sottopasso vicino alla stazione che presto sostituirà il passaggio a livello e mettere in campo azioni di protezione contro il rischio idrogeologico, per citare alcuni interventi.

“Mi complimento con questa Amministrazione comunale che ha saputo recuperare l’ex chiesa di San Nicolao, riuscendo allo stesso tempo a salvaguardarla. Un’operazione che va a tutelare la memoria storica e contemporaneamente punta a stare al passo con la modernità. Un inno all’autonomia, uno sviluppo che parte dal basso, dai territori stessi, le cui reali esigenze non possono essere conosciute dal governo centrale”, ha intervenuto da ultimo il presidente di Regione Lombardia.

Tra le varie personalità istituzionali presenti anche Alessandra Hofmann, presidente dalla Provincia di Lecco; Paola Cavalcanti, viceprefetto di Lecco, oltre a esponenti della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, dell’Autorità di Bacino e della Camera di Commercio Como-Lecco. Negli interventi di ciascuno è la parola “bellezza” a farsi ricorrente nel descrivere San Nicolao: “Il sindaco di Bellano ci ha insegnato in questi anni quanto la cultura possa essere bellezza. Un patrimonio che ha saputo restituire non solo ai turisti, ma anche alla comunità”, così Hofmann mentre Cavalcanti ha definito lo spazio espositivo “un tripudio di bellezza”. Lo stesso parroco di Bellano Don Emilio Sorte, nell’impartire la benedizione, ha parlato della “bellezza accecante di San Nicolao”.

Nel quartiere più antico di Bellano che lo spazio espositivo di San Nicolao sia un faro di bellezza, una nuova “perla” da custodire, un ponte tra passato e futuro con la sua ventata di contemporaneità.

Lo spazio espositivo d’arte contemporanea San Nicolao è visitabile il 26 e 27 ottobre dalle 9 alle 19. Dal 28 al 31 ottobre e dal 4 al 29 novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 17. L’1,2,3 novembre dalle 9 alle 17. Per orari futuri e l’acquisto biglietti consultare www.discoveringbellano.eu.