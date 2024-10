Orrido di Bellano, come gradimento dietro solo al Vittoriale in Lombardia

BELLANO – Orrido di Bellano con la Ca’ del Diavol al secondo posto nella classifica dei luoghi che hanno il miglior e maggior sentiment (gradimento) tra i 26 Borghi più belli d’Italia lombardi. Davanti all’attrazione del paese sul lago solo il Vittoriale.

A darne conto Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, che ha partecipato lo scorso giovedì a Palazzo Pirelli all’incontro con l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, il presidente dell’associazione borghi più belli d’Italia Fiorello Primi e i 26 Borghi più belli d’Italia della Lombardia.

“La sfida è la costituzione dell’associazione regionale e l’organizzazione del Festival nazionale dei borghi a Bellano a settembre 2025”, ha annunciato il primo cittadino, piacevolmente sorpreso del gradimento che Orrido di Bellano e Ca’ del Diavol hanno saputo riscontrare tra i visitatori, facendo segnare un sentiment di 90/100 (il Vittoriale, al primo posto, 94.8 su 100) con un volume di tracce digitali pari a 1,3 k (contro gli 1,4 km del parco a Gardone Riviera) e 106.9 di POI Popularity (il Vittoriale ne ha 108.7).

A completare il podio un’altra attrazione di Gardone Riviera, il Giardino Botanico/Botanischer Garten – Fondazione Heller (402 volume di tracce digitali, 91/100 sentiment, 90.9 POI Popularity).

Un nuovo grande risultato per l’Orrido che con Bellano si prepara a ospitare il prossimo anno il Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, evento che riunirà tutte le regioni italiane, i sindaci dei borghi dell’Associazione, le istituzioni e gli stakeholders con l’intento di rilanciare la Lombardia quale ‘terra di borghi’ e regione a vocazione turistica. Per Bellano sarà l’occasione ideale per promuoversi e promuovere il territorio circostante.