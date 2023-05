Varenna, museo ornitologico: ingresso gratuito il 20 maggio

L’iniziativa è promossa in occasione della giornata internazionale dei musei

VARENNA – Ingresso gratuito, sabato 20 maggio, al museo ornitologica Scanegatta in occasione della giornata internazionale dei musei.

Il tema scelto per il 2023 dall’International Council of Museums è: “Musei, sostenibilità e benessere”. I musei contribuiscono al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità: essi svolgono un ruolo chiave nell’accrescere la consapevolezza della ricchezza e della fragilità degli ecosistemi naturali in cui viviamo.

In questa prospettiva, il Museo Ornitologico Scanagatta vuole avvicinare ancora di più le persone ad entrare in contatto con le centinaia di specie di uccelli che popolano il nostro lago e le nostre Prealpi.