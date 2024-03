Mandello, l’incontro informativo sulla prevenzione dell’osteoporosi per le donne

Un appuntamento dedicato alla salute femminile

Un appuntamento – che mette al centro la salute della donna e in particolare la prevenzione dell'osteoporosi – quello in programma il prossimo Mercoledì, 13 marzo alle ore 21 presso la Sala Civica (in via Dante Alighieri 47) a Mandello.

Si parlerà della salute della donna, e non solo della donna, nella serata pubblica proposta dall’assessore alle pari opportunità del Comune di Mandello, Doriana Pachera, di mercoledì 13 marzo alle ore 21 in sala Civica via Dante Alighieri 47.

L’incontro dal titolo “Osteoporosi: la prevenzione a tavola e nella vita della donna” sarà tenuto da autorevoli medici, operanti sul territorio, specializzati negli ambiti interessati dall’argomento. Interverrà il dott. Davide Oltremonti medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia dello Sport, master in “Biomeccanica, patologia e terapia dell’arto superiore” , collabora con Calcio Lecco 1912 come medico sociale, direttore UOS Ortopedia Protesica presso Ospedale Generale di Zona “Moriggia Pelascini” di Gravedona ed Uniti, il dott. Roberto Giachetta, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, dal 2003 primario dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa Ortopedica del Policlinico “Moriggia Pelascini “ di Gravedona ed Uniti e il dott. Marco Missaglia dietologo e Specialista in Scienze dell’Alimentazione e in Endocrinologia Sperimentale.

I tre specialisti si alterneranno per fornire informazioni su come prevenire e curare l’osteoporosi una malattia particolarmente pericolosa che non dà segnali del suo arrivo ed è per questo detta “malattia silente”, proprio perché i suoi sintomi sono difficili da interpretare.

Si tratta di una malattia degenerativa che, una volta iniziato il suo corso, difficilmente si ferma.

I dati del Ministero della Salute ci dicono che nel nostro paese ne soffrono 5 milioni , la sua incidenza è maggiore all’interno del genere femminile: il 23% interessa donne sopra i 40 anni e il 14% gli uomini sopra i 60 anni.

Ovviamente ampio spazio sarà lasciato alle domande del pubblico per rispondere alle curiosità sui vari argomenti trattati. La serata proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario nel mese della festa della donna costituisce indubbiamente una grande opportunità per conoscere e prevenire questa patologia investendo in salute e stile di vita.

Appuntamento quindi per mercoledì 13 marzo in sala civica in via Dante Alighieri, 47 a Mandello alle ore 21.

Si ricordano gli appuntamenti successivi:

mercoledì 15 marzo 2024 ore 21 nella Cantina dell’Enoteca Comini si terrà la conferenza “Tremate tremate le streghe son tornate”. Conferenza tenuta dalla dott.ssa Valentina Marcias.

sabato 16 marzo 2024 ore 15 in biblioteca “Così come siamo” letture sulla parità per bambini dai 9 agli 11 anni.

mercoledì 20 marzo 2024 sempre in biblioteca alle ore 18.30 Virginia Benenati presenterà il suo libro “Ragazze fantasma” in cui viene ricordato un fatto gravissimo avvenuto negli USA nel 1917.

22 marzo 2024 alle ore 21 al teatro De Andrè verrà rappresentata la divertente commedia “Camera con crimini” con Sergio Sgrilli, Corinna Grandi, Aristide Genovese.

26 marzo 2024 alle ore 21 in Sala del Consiglio la conferenza “Artemisia Gentileschi, amore per l’arte passione per la vita” tenuta dallo scrittore, giornalista e critico d’arte Luca Frigerio.

Al termine della serata verranno estratti i tre vinciori/vincitrici del concorso “Ad ogni autoritratto la sua autrice”.