A Merate c’è voglia di teatro: ecco la stagione 2023/24 al Manzoni

Una stagione da non perdere con ospiti del calibro di Vanessa Incontrada, Ottavia Piccolo e Ale e Franz

Confermata anche la rassegna dei Family Show. Previsti anche due fuori programma

MERATE – Una ricca e variegata programmazione con ospiti del calibro di Vanessa Incontrada, Ottavia Piccolo e Ale e Franz e la proposta di generi nuovi come il musical e gli spettacoli concerti. Oltre alla conferma dell’appuntamento, sempre apprezzatissimo, dei musical per i bambini.

Punta in alto la terza stagione del Teatro Manzoni, promossa dall’agenzia Due Punti grazie alla sinergia con la parrocchia di Sant’Ambrogio, la sponsorizzazione dell’azienda Technoprobe e il patrocinio del Comune. Una rassegna che arriva dopo il grande successo raccolto dalle prime due edizioni che hanno confermato la voglia e l’esigenza di teatro anche all’ombra della Torre.

“Siamo contenti di poter essere oggi qui con voi” ha esordito mercoledì scorso Giovanna De Capitani di fronte al pubblico presente in sala per conoscere in anteprima le proposte della nuova stagione, promossa tenendo conto anche delle preferenze espresse dal pubblico nel sondaggio diffuso al termine della scorsa edizione, a cui hanno risposto 102 persone, decretando il successo del genere comico e leggero.

Un’iniziativa, quella di dare voce anche ai desideri dei cittadini, che ha colto il plauso del parroco, don Luigi Peraboni, che invitato sul palco in quanto “padrone” di casa, ha parlato del valore aggiunto di una proposta condivisa e non pensata da una sola mente: “Iniziative come queste testimoniano la bontà di aver scelto e deciso di sistemare questa sala della comunità per creare un’occasione di incontro e aggregazione. Siamo qui oggi anche per ribadire la bellezza e l’importanza delle relazioni, dell’uscire di casa e dello stare insieme”.

Un sentito ringraziamento è poi andato alla ditta Technoprobe, sponsor della stagione teatrale. “Essere sponsor di una rassegna così ben organizzata e studiata è bello e lo si fa volentieri” ha dichiarato Mariarosa Lavelli, ribadendo come il grande successo delle stagioni precedenti abbia confermato il desiderio di teatro della città.

Un grande grazie è stato rivolto anche ai volontari con, in primo piano, Lorenzo, Daniela e Fabio, vere colonne del Manzoni.

La stagione 2023/24 aprirà i battenti giovedì 12 ottobre con lo spettacolo “Andavo a 100 all’ora” presentato dallo stesso Paolo Cevoli in un video messaggio. Dopodichè, il 30 novembre, sarà la volta di “La ciliegina sulla torta” con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo per la regia di Diego Ruiz.

Nuovo appuntamento con la comicità martedì 20 dicembre con “Scusa sono in riunione…Ti posso richiamare?” con protagonisti Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta. Un arrivo, quello dell’attrice spagnola, salutato con grande soddisfazione dagli stessi organizzatori: “Ce l’abbiamo fatta ad averla a Merate e siamo molto contenti”. Non meno blasonati i mattatori dell’appuntamento in agenda giovedì 25 gennaio con Ale e Franz in scena, insieme a Rossana Carretto e Raffaella Spina, con “Comincium. La commedia”, spettacolo nato dalla voglia di ricominciare e rimettersi in gioco dopo il Covid.

Giovedì 29 febbraio spazio a una novità nella programmazione con la proposta di “All that musical” con la compagnia Bit. “Sappiamo che il genere musical piace molto, ma non è facile allestire questi spettacoli che necessitano di spazi ampi e importanti scenografie – ha precisato De Capitani -. Pensiamo che questa proposta possa soddisfare i gusti di molti, proponendo un medley di musical più famosi.

Dalla musica alla biografia poetica di Elda Pucci, prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco di Palermo nel 1983 e sfiduciata, dopo solo un anno, dopo aver fatto costituire il Comune come parte civile a un processo di mafia. A raccontarne la storia, con passione, pathos ed empatia, Ottavia Piccolo, sul palco del Manzoni, il 21 marzo, con il monologo, scritto da Stefano Massini e intitolato “Cosa nostra spiegata ai bambini”. Insieme a lei, i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

“Per noi è un onore averla qui con uno spettacolo di teatro necessario e civile”.

La rassegna prevede anche quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli con i Family Show. Si comincia il 28 ottobre con “Magic School Musical”, ispirato alla saga di Harry Potter mentre il 2 dicembre sarà la volta di “Un burattino di nome Pinocchio”. Il 27 gennaio invece la scena sarà rapita da un appuntamento insolito con lo spettacolo di acqua e bolle di sapone intitolato “L’omino della pioggia”. Il 16 marzo infine gran finale con “La sirenetta 2.0″, dove la storia della principessa Ariel viene rivisitata in chiave ambientale con un focus sull’importanza di mantener i mari puliti e liberi dalle plastiche.

Giusto per non farsi mancare niente sono previsti due spettacoli fuori abbonamento con due proposte accattivanti e, allo stesso tempo, diverse legate alla musica.

Il 12 gennaio il Teatro Manzoni ospiterà Max Solinas, l’uomo che ha vissuto per 16 anni da solo con un lupo, sul palco insieme ai Luf con “Ascoltando il monte. Uomini e lupi in cammino” mentre il 16 febbraio andrà in scena lo show tributo agli Abba, la mitica band pop svedese che ha legato il proprio nome a brani immortali come “Mamma mia” e “Dancing queen”.

Il Teatro Manzoni ha deciso di mantenere invariati i costi di abbonamento e spettacoli con l’ingresso singolo di 27 euro per la poltronissima e 24 euro per la poltrona e gli abbonamenti di 150 euro (poltronissima) e 132 euro (poltrona). 7 euro invece il costo dell’ingresso al Family Show.

Da mercoledì scorso e fino a giovedì 6 luglio verrà data la prelazione per il rinnovo dei precedenti abbonamenti mentre l’11 luglio partirà la campagna dei nuovi abbonamenti. A settembre, e precisamente da martedì 5, inizierà la prevendita dei singoli spettacoli.

La biglietteria è aperta il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22 e sarà chiusa nel mese di agosto.