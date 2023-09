A Missaglia la commedia teatrale anti truffe realizzata insieme ai Carabinieri

Appuntamento sabato 30 settembre al salone polivalente di via Roma a Missaglia

Al termine dello spettacolo è previsto un momento di riflessione e di approfondimento sul tema delle truffe con i consigli dei Carabinieri

MISSAGLIA – “Occhio per occhio, dentiera per dentiera. La truffa imperfetta”: è il titolo dell’esilarante commedia che verrà portata in scena sabato 30 settembre alle 17 al salone polivalente di Missaglia in via Roma.

Sul palco Silvia Saponaro e Marco De Martin nei panni di Uliana e Urbano, due ottantenni amici da sempre che, ormai stanchi di subire continue truffe e ingiustizie, decidono di vendicarsi sfidando i giovani d’oggi e organizzando “il piano perfetto” per truffarli!

Scritto e diretto da Silvia Saponaro, lo spettacolo, prodotto da ShockArti, è realizzato con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri di Torino ed è nato con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla tematica delle truffe, spinosa questione che coinvolge qualunque fascia di età, tanto un anziano a cui si presenta un malvivente alla porta, spacciandosi per addetto del gas, quanto un giovane che vive nel mondo virtuale di internet.

Attraverso questa commedia, che promette risate e divertimento, si vuole anche lanciare un richiamo all’attenzione e un invito a prepararsi per affrontare correttamente queste situazioni. Non a caso, dopo lo spettacolo, è previsto un momento di riflessione e di approfondimento sul tema delle truffe con i consigli dei Carabinieri.