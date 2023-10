Bergamo e Brescia capitale cultura 2023: un incontro con la Pro Loco Merate

Elisabetta Parente illustrerà le strategie messe in atto da Bergamo e Brescia capitale cultura 2023

Appuntamento questa sera, lunedì, alle 21 in Auditorium a Merate

MERATE – Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023. Di questo si parlerà stasera, lunedì, all’incontro in programma alle 21 all’auditorium comunale.

La serata, promossa dalla Pro Loco guidata da Simona Vitali e patrocinata dal Comune, vedrà come relatrice Elisabetta Parente, chiamata a sviscerare il tema “Conservare l’antico, promuovere il contemporaneo” mettendo in luce le strategie messe in atto dall’iniziativa “capitale della cultura”, istituita nel 2014, per promuovere progetti e valorizzare il patrimonio italiano, sia materiale, sia immateriale.

L’attenzione si focalizzerà sulle scelte operate dalle città di Bergamo e Brescia che, da diversi anni, stanno sostenendo una politica culturale di respiro europeo, creando un dialogo fra l’arte classica e le sperimentazioni artistiche del contemporaneo.