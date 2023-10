Brivio a teatro, per il secondo appuntamento in scena Ronzinante

Sul palco del cine teatro Excelsior gli attori di Ronzinante con “Piccole bugie tra noi”

Sabato il secondo spettacolo del cartellone della rassegna Brivio a teatro

BRIVIO – Secondo appuntamento con la rassegna “Brivio a teatro”, promossa dalla Pro Loco, sabato 21 ottobre alle 21 al cine teatro Excelsior. Dopo l’ottimo esordio della stagione con la messa scena dello spettacolo “Tre sull’Altalena”, sarà ora la volta di una commedia “agrodolce” della compagnia Ronzinante intitolata “Piccole bugie tra noi”.

Lo spettacolo vede protagonisti un uomo e una donna sposati da diversi anni: la coppia ha mantenuto la complicità e l’ardore dei primi tempi ma, a causa di un banale incidente d’auto, senza apparentemente alcuna conseguenza, vede cambiare il corso della propria esistenza. In un serrato ritmo tra il comico e il drammatico si assiste alla disarmante decostruzione di un rapporto

di affetto e amore che, a causa di una banale coincidenza, mette in luce la sua stessa fragilità e

inconsistenza.

In scena troveremo Paola Lungo ed Emiliano Zatelli accompagnati dalla musica dal vivo della

pianista Suleima Burrafato.

Il biglietto di ingresso costa 13 euro, ridotto 11 euro per soci ProLoco, under 25, over 70.

Seguiranno poi:

Sabato 11 Novembre, la Filodrammatica Gallaratese di Gallarate (VA) con “Uomo e

Galantuomo” di Eduardo De Filippo

Galantuomo” di Eduardo De Filippo Sabato 25 novembre, la Sarabanda di Olgiate Molgora con “Artemisia Gentileschi”

Sabato 13 gennaio 2024, la Bottega dei Rebardò di Roma con “Ben Hur”

Sabato 10 febbraio 2024, Satiro Teatro di Treviso con “Mato de Guera”

Sabato 24 febbraio 2024, la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) con “Duello – Il gioco dell’assassino”

Sabato 16 marzo 2024, Ronzinante con “To be or not to Bibbia”

Sabato 6 aprile 2024, Ronzinante con “Amleto – il resto non sarà mai silenzio

Sabato 24 aprile 2024 spettacolo a sorpresa a cura della Compagnia dell’Oratorio di

Brivio

Tutti gli spettacoli verranno rappresentati al Cine Teatro Excelsior Flavio Mauri(Oratorio S. Luigi).

E’ possibile abbonarsi (10 ingressi 115 euro, ridotto 95 euro per soci Pro Loco, under 25, over 70.

Info e prenotazioni:

in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10 alle 12.30, via email

prolocobrivio@gmail.com o al numero 377.334.34.13