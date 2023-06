Caffeine, la rassegna di danza incanta Osnago

Prossimo appuntamento il 17 Giugno a Robbiate

OSANGO – Grande successo domenica pomeriggio ad Osnago per il secondo incontro della rassegna “Caffeine, incontri con la danza” promossa ed organizzata da “Piccoli Idilli”. Hanno calcato il palcoscenico naturale rappresentato dalla magnifica Piazza della Pace, nell’ordine, Priscilla Pizziol con Edoardo Sgambato e il suo cerchio, Lelastiko e Zerogrammi.

Pizziol e Sgambato hanno dato vita ad una coinvolgente improvvisazione; Edoardo ha incantato il pubblico presente con i suoi volteggi all’interno ed all’esterno del cerchio, metafora interessante per chi ha voluto coglierla; Alessandra Bordiga e Martina Rossi (Lelastiko) hanno dato vita ad una performance dove danza, musica, voce, corpo, clarinetto e percussioni si sono incontrate generando un fraseggio in continua evoluzione; poi ancora Priscilla Pizziol e Sgambato (Zerogrammi) hanno danzato “Amelia”: due corpi e una sedia per l’elogio della fragilità così connaturale all’essere umano ma così “ripudiata” dalla società odierna.

“Siamo davvero soddisfatti – dice Eugenia Neri organizzatrice della compagnia teatrale ‘Piccoli Idilli’ promotrice dell’iniziativa – il pubblico è intervenuto numeroso e fortunatamente il tempo è stato clemente; abbiamo proposto tre spettacoli diversi perché cerchiamo sempre di offrire performance differenti e godibili da tutto il pubblico dai bambini piccoli fino ai novantenni; l’intento è di far coinvolgere emozionalmente le persone dalla musica e dai gesti, dal silenzio e dall’eccitazione dei suoni quando arrivano. Mi piace sottolineare – conclude Eugenia Neri – che gli spettacoli sono tutti gratuiti e si svolgono in spazi aperti che diventano luoghi di magia e di emozione condivisa”.

Il prossimo appuntamento è previsto sabato 17 Giugno alle 18.30 a Robbiate nel giardino di Villa Concordia con C.je MF/Playfulness (performance di danza contemporanea e teatro fisico) e “Un ètè exceptionell” performance in forma di solo ispirata all’omonimo romanzo di Anne Donguy. Ingresso gratuito, posti limitati (www.caffeinedanza.it).