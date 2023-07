Con IoTeatroTuSedia monologo teatrale a Brivio e serata quiz a Merate

Il weekend è… servito grazie alla rassegna IoTeatroTuSedia promossa da Ronzinante

Appuntamento venerdì sera a Brivio e sabato a Merate nella sede di Novate

BRIVIO / MERATE – Prima il monologo teatrale a Brivio, poi la serata quiz a Merate. Il weekend è servito con IoTeatroTuSedia, rassegna promossa con successo da Ronzinante.

Si comincia venerdì 21 luglio alle 21 nel chiostro della casa prepositurale di Brivio con il monologo teatrale “Confidenze Memorabili di un vecchio droghiere”.

Si tratta di un testo divertente scritto e interpretato dall’attore bergamasco Matteo Nicodemo che presenta così il suo lavoro: “Il centro dei paesi si spopola e addirittura c’è il coprifuoco. Non è uno scherzo, l’ho vissuto e mi ha invitato a riflettere. Questo monologo nasce da qui, dall’idea di capire se davvero in paese ci si annoia e se la nostra voglia di scappare è giustificata ed esistente. Quanto ci sentiamo abitanti di un luogo? Quanto siamo interessati alle sue dinamiche? La narrazione, con l’incedere comico dovuto, cerca di descrivere ciò che rimane o che si dice rimanga dei nostri centri più o meno storici e riconosciuti. Solo con una sedia, un leggio e una maschera storica dell’antico carnevale di Dossena, per una durata di circa un’ora, passeggerò fra i nostri territori”.

Sabato 22 luglio alle 21 invece la sede di Ronzinante a Merate (via Vittorio Veneto 1) ospiterà la divertente serata di gioco “Rikipedia Divulga-quiz”. Riccardo Cogliati porterà in scena il suo quiz-show, il Rikipedia, uno spettacolo dove l’allegria e il divertimento si mescolano con la classica dinamica da gioco in scatola in versione live.

I partecipanti saranno divisi in squadre e gareggeranno per il premio finale, senza rischiare un’interrogazione, ma collaborando per il bene della squadra. Una ruota della fortuna determinerà ogni volta l’argomento della domanda a cui rispondere, che spazia nei temi, e sono previsti degli imprevisti che stravolgono il gioco. Non mancano infine per i concorrenti delle prove interattive, su tutte il mimo, che rendono ancora più goliardica la serata. Una serata originale che coniuga divulgazione e divertimento.

Entrambi gli eventi sono gratuiti, senza necessità di prenotazione, ma, come da titolo della rassegna, dovreste portarvi la sedia da casa. Diversamente l’organizzazione ve ne fornirà una senza problemi.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail info@ronzinante.org, al numero 3355254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.