Con Ronzinante torna “IoTeatroTuSedia”: 11 gli spettacoli in cartellone

La rassegna, giunta alla quarta edizione, vede coinvolti 8 Comuni del Lecchese

Primo appuntamento a Garlate venerdì 9 giugno con “Questo Otello è tutta un’altra storia”

MERATE – Undici spettacoli disseminati in ben otto comuni: è ricco il programma di “IoTeatroTuSedia”, rassegna promossa da Ronzinante giunta alla quarta edizione. Partita quasi per scommessa nel 2020 subito dopo il primo lockdown, chiedendo al pubblico, in ossequio alle disposizioni anti covid, di portare da casa qualcosa su cui sedersi, la manifestazione si è poi sviluppata nel 2022 e nel 2023 grazie al Fondo per il Sostegno delle Arti dal Vivo, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese con Acinque e Lario Reti Holding.

Terminata l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, la formula non è comunque cambiata prevedendo spettacoli gratuiti e senza necessità di prenotare ma con il vivo consiglio di portare la propria sedia, proprio come succedeva in passato, quando le compagnie teatrali giungevano nelle piazze dei paesi e il pubblico arrivava a vedere lo spettacolo portandosi il proprio “posto a sedere”.

L’edizione 2023 fa registrare un ulteriore incremento di Comuni aderenti alla rassegna, passati dai 6 dello scorso anno agli 8 attuali, ovvero Garlate, Galbiate, Brivio, Barzanò, Vercurago, Monticello Brianza, Montevecchia e, ovviamente, Merate.

I generi teatrali che si alterneranno saranno vari, dal teatro d’autore (“Tre sull’Altalena” di Luigi Lunari, “Novecento” di Alessandro Baricco), alle parodie comiche (“Promessi Storti”, “Shake dice si…Shake dice no…”, “Questo Otello è tutta un’altra storia”), passando per monologhi originali come “Terra Matta” e “Confidenze memorabili di un vecchio droghiere”. Non mancheranno gli appuntamenti letterari: a Merate verranno ospitate una serata intitolata “Presentazione buchista di poesie oggettivamente belle”, una al racconto del romanzo “Ogni cosa è illuminata” e una al quiz dal vivo “Rikipedia”.

“Anche quest’anno abbiamo cercato di raccogliere la sfida del bando emesso dalla Fondazione Comunitaria Lecchese” – commenta Emiliano Zatelli, ideatore del progetto -. Diciamo sfida perché per una associazione come la nostra, provvedere ad organizzare un festival su tutto un territorio provinciale implica un grande impegno che deve essere per forza coadiuvato dagli enti che, con noi, decidono di sostenere l’iniziativa. Lo sforzo è soprattutto quello di portare più spettatori possibili agli spettacoli, facendo una efficace comunicazione verso la cittadinanza. E’ per questo che sin d’ora ringraziamo il Comune di Garlate, il Parco del Monte Barro, il Comune di Vercurago, l’Associazione Molo con il Comune di Barzanò, il Comune di Merate, la Proloco di Brivio e i Comuni di Monticello Brianza e Montevecchia. Tutti enti che appoggiano la nostra iniziativa che, lo ricordiamo, si rende possibile grazie al Fondo Sostegno Arti dal Vivo ma anche, e soprattutto, al pubblico che presenzia e giustifica il tutto!”

Il primo appuntamento è in programma venerdì 9 giugno alle 21 a Garlate quando, nel cortile del Comune, Ronzinante metterà in scena “Questo Otello è tutta un’altra storia”: la rassegna terminerà sabato 16 settembre a Montevecchia con lo spettacolo “Novecento”. In mezzo…tanta tanta cultura e divertimento!

Gli spettacoli avranno luogo anche in caso di maltempo in location al coperto nelle immediate vicinanze.

Per tutte le informazioni info@ronzinante.org, 3355254536 e la pagina facebook @IoTeatroTuSedia