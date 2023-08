Il musicista Enrico Gabrielli a Merate con “Le canzonine unplugged”

Appuntamento mercoledì 30 agosto all’auditorium comunale

“Le Canzonine unplugged” è una passeggiata intelligente all’interno di testi e musiche coinvolgenti e sorprendenti

MERATE – Il noto compositore e clarinettista Enrico Gabrielli sul palco dell’auditorium Spezzaferri con “Le Canzonine unplugged”, concerto per grandi e piccoli con canzoni, filastrocche, rime e ritornelli composte da Gabrielli stesso come si faceva una volta.

Appuntamento da non perdere mercoledì 30 agosto alle 21 in occasione del Festival Agnesi, la settimana di musica, arte e amicizia promossa dalla scuola di musica San Francesco di Merate grazie al Fondo Arti dal Vivo di Fondazione Comunitaria del Lecchese.

All’interno della programmazione ricca e importante della rassegna, giunta alla nona edizione, trova spazio “Le Canzonine”, raccolta di canzoni per bambini e bambine che profumano di passato: ogni traccia è infatti scritta, costruita, curata e accarezzata come si faceva ai tempi di Sergio Endrigo, Gianni Rodari, Virgilio Savona, Vinicius De Moraes o Anne Sylvestre.

“Le Canzonine unplugged” è una passeggiata intelligente all’interno di testi e musiche coinvolgenti e sorprendenti: Il Pappagatto, Chissà cosa faceva da piccolo Beethoven, La canzone che non dice niente: sono questi alcuni dei titoli previsti nella scaletta.

Al fianco di Enrico Gabrielli, compositore, clarinettista, arrangiatore con un curriculum davvero unico (ha fondato band di successo come Calibro 35, Mariposa, The Winstons, ha ideato e creato 19/40// con Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro e ha suonato in tutto il mondo con Afterhours, Mike Patton e PJ Harvey, arrangiato canzoni di Iggy Pop) ci sarà, una formazione tanto insolita quanto imperdibile, composta da Davide Dave Radice alla batteria, Alessandro Grazian alle chitarre, Alberto Longhi al clarinetto, Marcello Corti agli ottoni e Beppe Gagliardi alle percussioni.

“Le Canzonine è un lavoro splendido e sorprendente – spiega Marcello Corti, direttore d’orchestra sul palco dell’Auditorium insieme a Gabrielli – Dimenticatevi di Baby Shark Du Du Du, di filastrocche senza significato e di suoni onomatopeici alla “Paperissima”. Ogni traccia è un frammento di una poetica che Gabrielli esprime strizzando l’occhio al passato: ironia, fantasia e un goccio di critica alla società sono solo alcuni degli ingredienti delle Canzonine”.

La serata di mercoledì 30 è a ingresso libero, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. Per altre informazioni www.festivalagnesi.it.