IoTeatroTuSedia fa il bis: due appuntamenti in programma questa settimana

Si comincia mercoledì a Vercurago con “Shake dice si…Shake dice no” mentre venerdì spazio a Ivan Gobbato

VERCURAGO – Nuovi appuntamenti teatrali e letterari con la rassegna “IoTeatroTuSedia”: mercoledì 5 luglio alle 21 a Vercurago verrà presentato uno spettacolo “storico” di Ronzinante: “Shake dice si…Shake dice no”, e venerdì 7 luglio alle 21 si terrà a Merate il primo appuntamento letterario di questa rassegna, a cura di Ivano Gobbato.

Mercoledì verrà quindi presentata a Vercurago, nel cortile delle scuole medie, in via San Gerolamo 12, una variegata parodia delle opere di William Shakespeare (in caso di pioggia presso il Centro Polifunzionale di Via Costituzione 3).

Si tratta di un incredibile riassunto della sconfinata produzione dell’autore inglese le cui opere vengono presentate nelle forme più impensabili: Romeo e Giulietta, Tito Andronico, Timone di Atene, Otello, Macbeth, Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra, Re Lear, Re Giovanni, Riccardo II, Riccardo III, Enrico IV, Enrico VI, Enrico VIII, Coriolano, tutte le Commedie, Amleto.

Ovviamente per portare a termine un esperimento così folle non possono che essere coinvolti tre improbabili attori che, pertanto, dovranno farsi anche aiutare dal pubblico.

Questo spettacolo esilarante vuole celebrare in modo originale e inaspettato il più grande drammaturgo di tutti i tempi. È la prima grande parodia comica in cui si sono cimentati registi e attori della Compagnia meratese, riscuotendo un duraturo successo, che ha fruttato ben 23 premi in svariati festival in giro per lo stivale (come miglior spettacolo, miglior attore protagonista e non protagonista, premio della critica, miglior regia, gradimento del pubblico).

In scena Giorgio Mariani, Lorenzo Corengia e Antonio Takhim.

Venerdì 7 luglio, alle 21, invece l’appuntamento è a Merate, nella sede di Ronzinante, in Via Vittorio Veneto 1, per un appuntamento letterario: l’esperto Ivano Gobbato presenterà il romanzo “Ogni Cosa è illuminata” di Jonathan Safran Foer.

Gobbato, curatore del blog “Intorno ai libri”, è un appassionato lettore, capace di trasmettere il suo amore per i romanzi proponendo i pensieri e le corrispondenze che essi suscitano in lui all’interno di interessanti appuntamenti letterari che spaziano dai classici italiani (Calvino, Pavese, Levi, Gadda, ecc.) agli intramontabili internazionali (Hemingway, Steinbeck, Tolstòj, García Marquez), fino ad autori contemporanei statunitensi come Mc Carthy o per l’appunto Safran Foer.

“Ogni cosa è illuminata” è il suo primo romanzo, pubblicato nel 2002, da cui è stato tratto il film omonimo, con sceneggiatura e regia di Liev Schreiber. Racconta il viaggio di un giovane studente ebreo americano, diretto in Ucraina alla ricerca di una donna misteriosa, forse colei che ha salvato suo nonno dal nazismo. Si tratta di un viaggio di formazione straordinario assieme a compagni di viaggio strampalati, che intreccia i fili della memoria, impregnati di vita vera, amore, drammi, ma anche vicende esilaranti. Questo romanzo ha una narrazione brillante che unisce la grande storia alle vicende personali, in grado di ripercorrere l’ebraismo ucraino dal Settecento fino alla distruzione avvenuta ad opera dei nazisti. Foer costruisce l’equilibrio perfetto, emozionando il lettore e tenendolo sospeso tra la memoria del passato e l’accettazione del presente.

Sia lo spettacolo che la conversazione letteraria sono gratuiti, senza necessità di prenotazione, ma, come da tradizione, dovete ricordare di portarvi la sedia da casa. La serata avrà luogo anche in caso di maltempo all’interno della sede di Ronzinante.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail info@ronzinante.org, 335 5254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.