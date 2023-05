Merate, con Ronzinante tornano i campus teatrali estivi per i bambini

La proposta è riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni

I campus teatrali estivi si terranno nella sede di Ronzinante a Novate

MERATE – Ritornano i “Campus Teatrali”, organizzati da Ronzinante e rivolti alla fascia di età dai 6 agli 11 anni (scuola primaria e prima media).

Quest’anno saranno quattro le settimane a cui sarà possibile prendere parte per costruire uno spettacolo vero e proprio da cima a fondo, dalla recitazione al canto passando per la scenografia: dal 12 al 16 giugno, dal 26 al 30 giugno, dal 24 al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre.

Un dettagliato programma giornaliero scandirà le attività che vedranno impegnati i bambini dalle 8.30 alle 17. Il venerdì sarà poi il momento dell’esibizione a cui potranno assistere parenti e amici sul palco all’aperto (solo ed esclusivamente se il meteo lo consentirà).

“Visto il successo delle passate estati, torniamo anche per questa calda estate 2023 a riproporre le bellissime settimane di teatro presso la nostra sede di Novate – spiegano gli organizzatori -. L’entusiasmo dei bambini che hanno frequentato le passate edizioni, tra recitazione, costruzione di scenografie e tanti giochi, ci ha convinto a proseguire l’esperienza. Oltretutto possiamo fare affidamento, come sempre, all’ampio giardino e all’open space coperto che permettono di far si che i giovani “attori” possano divertirsi sia col bello che con il cattivo tempo”.

A condurre i corsi sarà l’attore professionista Stefano Panzeri che tiene da oltre vent’anni corsi nelle scuole del territorio per Ronzinante. A coadiuvarlo nella gestione del Campus ci saranno Eleonora che si occuperà della realizzazione delle scenografie e coordinando i momenti di gioco libero e Helena che si occuperà invece del canto.

Proprio così, nei cinque giorni di teatro, i bambini e le bambine costruiranno da zero un vero e proprio spettacolo teatrale completo di tutto: un’esperienza indimenticabile!

Per avere ulteriori informazioni sarà sufficiente contattare il 3355254536 o scrivere a info@ronzinante.org, oppure visitare la pagina https://ronzinante.org/2023/04/27/campus-estivi-2023/ da cui ci si potrà iscrivere direttamente