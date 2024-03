Merate: intelligenza artificiale, come usarla. Un incontro in Auditorium

Appuntamento lunedì 25 marzo in Auditorium con la serata sull’intelligenza artificiale

L’incontro, promosso dall’assessorato alla Cultura, vedrà come relatore Pierluigi Redaelli

MERATE – “Intelligenza artificiale. Come utilizzarla nella vita quotidiana”. Di questo si parlerà lunedì 25 marzo durante l’incontro in programma alle 20.45 in Auditorium a Merate.

La serata, promossa dall’assessore alla Promozione turistica e culturale, Fiorenza Albani, vedrà come relatore Pierluigi Redaelli, laureato in Fisica, un lavoro prima in Ibm e poi alla Data Management di Agrate, come sviluppatore di programmi relativi alla rilevazione presenze del personale nelle differenti realtà industriali. Ora in pensione, Redaelli parlerà in maniera pratica e concreta di come l’uso dell’intelligenza artificiale possa influenzare e condizionare la nostra vita, evidenziandone pregi e difetti.

“Questa è un’opportunità di riflessione su una questione tra le più complesse e critiche

del nostro tempo – puntualizza l’assessore Albani – . Da più parti ci s’interroga sulle applicazioni, sui confini e sui suoi riflessi rispetto alla nostra vita quotidiana. Comprendere questa tecnologia diviene essenziale per sostenerne gli aspetti virtuosi e mitigarne i rischi e gli angoli bui”.

La serata è a ingresso libero.