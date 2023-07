Merate: show di poesia per il settimo appuntamento di IoTeatroTuSedia

Appuntamento venerdì 14 luglio alle 21 nella sede di Ronzinante

In programma uno show di poesia intitolato “Presentazione Buchista di poesie oggettivamente belle”

MERATE – Settimo appuntamento con la rassegna “IoTeatroTuSedia”: venerdì 14 luglio alle 21 la sede di Ronzinante ospiterà lo show di poesia intitolato “Presentazione Buchista di poesie oggettivamente belle”.

A condurre questo viaggio all’interno del loro mondo poetico saranno i poeti del progetto Tramezzino Editore, Stefano Di Modugno e Riccardo Petilli, con la gradita partecipazione di Davide Passoni.

Lo spettacolo, scanzonato e allegro, prevede la presentazione del progetto Tramezzino, con letture alternate dei tre autori, inframezzate con brevi aneddoti sulla loro esperienza.

Stefano, Riccardo e Davide chiederanno ai presenti predisposizione all’ascolto e la voglia di uscire dall’ordinario. La serata si prospetta piena di sorprese divertenti ed emozionanti.

A introdurre la serata l’ormai conosciuto pre-show basato sul quiz condotto da Riccardo Cogliati con la piccola Azzurra, che permetterà agli spettatori di divertirsi e sentirsi a proprio agio per apprezzare al meglio la sorprendente serata poetica che seguirà.

Lo spettacolo è gratuito, senza necessità di prenotazione, ma, come da titolo della rassegna, è meglio portarsi la sedia da casa (se la dimenticaste gli organizzatori non ve la faranno mancare).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail HYPERLINK “mailto:info@ronzinante.org” info@ronzinante.org, al numero 3355254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.