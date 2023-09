Monticello: con Ronzinante in scena “I Promessi Storti”

Appuntamento l’8 settembre all’oratorio di Cortenuova a Monticello

In scena Ronzinante con l’imperdibile parodia “I Promessi Storti”

MONTICELLO – Pentultimo appuntamento della rassegna “IoTeatroTuSedia” venerdì 8 settembre alle 21 all’Oratorio di Cortenuova a Monticello Brianza. In scena gli attori della Compagnia Ronzinante con “I Promessi Storti”, parodia comica dell’opera manzoniana.

Il pubblico si troverà di fronte un Manzoni inedito e disperato alla ricerca di una compagnia – di qualunque natura – per mettere in scena la sua opera. Nessuno è disposto ad affrontare un lavoro così immenso e complesso, salvo un gruppo di persone che per soldi sono disposti a tutto.

Sul palco si alterneranno i personaggi noti del capolavoro di Alessandro Manzoni: Renzo, Lucia, Don Abbondio, Perpetua, Azzeccagarbugli, Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la Monaca di Monza, Agnese, Il Cardinale Borromeo, L’Innominato e tanti altri in un susseguirsi di incomprensioni, danze improvvisate, canti stonati, comportamenti anomali, manie di protagonismo e (finti) animali in scena. A interpretarli gli attori Giuliana Atepi, Lorenzo Corengia, Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim e Emiliano Zatelli, col supporto tecnico di Fabio Pozzoli e Corinne Bargetto.

Lo spettacolo è gratuito, senza necessità di prenotazione, ma con il vivo consiglio di portare la propria sedia, come recita il titolo della rassegna, organizzata da Ronzinante con il contributo del Fondo per il Sostegno delle Arti dal Vivo, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese con Acinque e Lario Reti Holding. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la palestra della Scuola Primaria di Monticello.

Per tutte le informazioni è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail

info@ronzinante.org , al numero 3355254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.