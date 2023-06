Olgiate: inizio col botto per il Beolco Fest. E venerdì si raddoppia

Grande successo per il primo appuntamento del Beolco Fest a Olgiate Molgora

E venerdì si replica con due spettacoli: in scena prima Alessandro Pazzi e poi Stefano Panzeri

OLGIATE – Meglio di così non poteva andare. Inizio con il botto per il Beolco Fest, l’iniziativa nata quasi per scommessa quattro anni fa, nei mesi più bui del Covid, e diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate olgiatese.

Sono state infatti tantissime le persone che, venerdì scorso, hanno gremito la piazzetta di Beolco, frazione nota per conservare le tracce del passaggio dei longobardi, per assistere al primo appuntamento in calendario nella rassegna 2023. Ed è stata proprio la chiesina dei santi Pietro e Paolo a ospitare il primo evento della serata di apertura del festival con le visite guidate affidate all’esperta Ornella Pozzoni.

Dopodiché, largo al teatro con una presentazione affidata a Michela Mannari e all’assessore Paola Colombo negli panni inusuali di Amadeus e Fiorello: in scena, in uno spettacolo capace di convincere e divertire, gli attori di Ronzinante con “I promessi storti”, rappresentazione che vede protagonista un inedito Alessandro Manzoni alla disperata ricerca di qualcuno disposto a mettere in scena la sua opera. Ad alternarsi sul palco, tra risate, equivoci e ironia, Valentina Bucci, Lorenzo Corengia (autore del testo), Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim ed Emiliano Zatelli.

A impreziosire ancora di più la serata la presenza dei ragazzi e delle ragazze del progetto Lupi in rete, promosso durante l’anno grazie alla sinergia tra comune, parrocchia e cooperativa Paso e sfociato, lo scorso 21 maggio, nella messa in scena di uno spettacolo sul bullismo interamente confezionato proprio dai ragazzi.

Gli stessi giovani si sono esibiti in una breve performance prima di Ronzinante e sono stati poi coinvolti nel progetto Vyp (very young people) per recensire, insieme a un giornalista, lo spettacolo andato in scena discutendo sui messaggi e sulle riflessioni emerse dalla visione della rappresentazione.

La rassegna, promossa nell’ambito del Progetto Teatro in Corte, sostenuto anche dalla fondazione comunitaria del Lecchese, prosegue questo fine settimana con un doppio appuntamento in programma venerdì 23 giugno.

Si comincia alle 21 con “La Monnalista” di Lorenzo Vergani con Alessandro Pazzi mentre alle 23, al duado sul torrente Molgora, Stefano Panzeri porterà in scena Novecento di Alesandro Paricco accompagnato dal musicista Alberto Longhi.

La partecipazione ad entrambe le iniziative è libera,ma è necessario prenotarsi inviando una mail a beolco975@gmail.com