‘Residenze d’artista’: il ritorno a Villa Greppi con tre artisti esposti

L’inaugurazione della mostra sabato 10 dicembre

Presentato per l’occasione anche l’album di Alessandro Greppi, primo artista a vivere nella dimora, dal titolo ‘9 maggio 1875…al Lago di Garda”

MONTICELLO BRIANZA – Un pomeriggio interamente dedicato all’arte quello di sabato 10 dicembre a Villa Greppi di Monticello Brianza: un evento che, accanto all’inaugurazione della mostra che come tutti gli anni raccoglie le opere degli artisti residenti, proporrà la presentazione pubblica proprio dell’album eseguito da Alessandro Greppi dal titolo ‘9 maggio 1875…al Lago di Garda’, recentemente acquisito dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Un’occasione dunque per visionare le opere di Marianna Iozzino, Giulia Nelli e Maurizio Pometti, i tre artisti che in questo 2022 hanno preso parte alle ‘Residenze d’artista’.

“Un’inaugurazione speciale – commenta la vicepresidente del Consorzio Villa Greppi Marta Comi – per la mostra dei nostri artisti residenti 2022, perché abbiamo il grande piacere di abbinarla alla presentazione dell’Album di disegni e schizzi di Alessandro Greppi, il primo artista che ha vissuto a Villa Greppi. Immaginiamolo, anche se all’epoca a casa sua, come una sorta di artista residente, il primo ad aver inaugurato questa bella esperienza che porta ogni anno a Villa Greppi artisti da tutta Italia. Spesso molto giovani, com’è il caso di Marianna, Giulia e Maurizio, questi artisti hanno l’opportunità di vivere per un periodo a Villa Greppi e, proprio per questo, la porteranno con sé nelle loro opere. Il Consorzio Villa Greppi non si ferma, perché l’arte non si ferma. E la storia della produzione artistica nel nostro territorio potrà sempre contare su di noi”.

Venendo al programma, ad aprire il pomeriggio sarà l’appuntamento delle 15, quando si terrà la presentazione dell’Album di disegni di Alessandro Greppi, nell’Ottocento proprietario della Villa e autore di disegni che ritraggono non solo il territorio della Brianza, ma anche d’Italia, com’è il caso di questo nuovo materiale acquisito e dedicato all’area del Lago di Garda. Un album che si unisce ai 126 taccuini conservati all’interno del Fondo Greppi e di cui parleranno Marta Comi (vicepresidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi), Lucia Ronchetti (soprintendenza Archivistica e Bibliografia della Lombardia) e Laura Caspani (presidente Associazione Brig – cultura e territorio). A seguire, alle 15.30, spazio all’inaugurazione dell’esposizione ‘Residenze d’artista’, progetto che dal 2018 vede il Consorzio Brianteo Villa Greppi destinare alcuni dei suoi spazi all’accoglienza di artisti.

“Pur nelle sostanziali differenze delle loro ricerche, tutti e tre gli artisti – spiega la curatrice della mostra nonché responsabile del progetto Simona Bartolena – hanno saputo trarre preziosi spunti di riflessione dalla permanenza in Villa. Marianna ha potuto lavorare con una libertà a lei impossibile nella ‘normalità’ del quotidiano, ampliando la dimensione delle tele, lasciando scorrere un istinto pittorico veemente e vigoroso, fino ad allora in qualche modo sempre trattenuto, che rende il suo segno espressivo, già in origine forte e personale, ancor più incisivo e convincente. Giulia ha dato libero sfogo alla creazione di installazioni site specific, anche di grande formato, mettendole in dialogo con gli ambienti dell’atelier, in un suggestivo gioco di pieni e vuote, di forme metamorfiche, di proiezioni di ombre e di avvilupparsi del materiale sinuoso e duttile con cui lavora. Maurizio, infine, si è lasciato conquistare dallo splendido parco della villa e ha cominciato un’interessante e speriamo proficua riflessione sul rapporto tra figura e paesaggio, accostando, quasi alla maniera di un dittico, ai suoi consueti dipinti con figure degli scorci naturali. La mostra di fine anno riunisce, come di consueto, i loro lavori realizzati nel periodo di Residenza: un’occasione per fare anche il punto su questa nuova edizione del bellissimo (e prezioso) progetto di Villa Greppi, sempre più noto e apprezzato a livello nazionale e internazionale e con ottime prospettive di sviluppo per il futuro”.

A chiusura del pomeriggio, dalle 18 spazio alla musica dal vivo e all’aperitivo in Residenza grazie alla partecipazione dell’associazione Patatrac.

INFORMAZIONI Evento a ingresso libero. Per informazioni attivitaculturali@villagreppi.it | tel 039 9207160 | www.villagreppi.it. La mostra rimarrà aperta nei seguenti orari: domenica 11 dicembre dalle 15.30 alle 18.30; sabato 17 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; domenica 18 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 e lunedì 26 dicembre dalle 15.30 alle 18.30.