Ritorna MerAteneo: 12 incontri per stimolare il confronto

Le lezioni si terranno all’auditorium comunale dal 15 settembre al 1° dicembre

Diverse le tematiche affrontate con un focus particolare sugli anniversari

MERATE – Dodici incontri, dal 15 settembre al 1° dicembre, affrontando temi diversi e interessanti e dedicando, come sempre, spazio agli anniversari più significativi come i 60 anni dall’assassinio di Kennedy e il centenario della nascita di Calvino.

E’ tutto pronto per la sessione autunnale di MerAteneo, iniziativa che porta la firma dell’amministrazione comunale con il supporto della biblioteca e la direzione scientifica della cooperativa sociale Liberi Sogni.

Apprezzata e partecipata, MerAteneo vuole rappresentare un’occasione per chi vuole fruire del piacere e della ricchezza della cultura, proponendo una serie di incontri tenuti da esperti delle varie discipline affrontate. La sessione autunnale verrà chiusa da un intervento musicale a cura della scuola di musica San Francesco.

“MerAteneo, nato 10 anni fa da un’idea dell’assessore alla Cultura Giusi Spezzaferri, è ora diventato un appuntamento di approfondimento culturale che poche realtà del territorio possono vantare. Il mio obiettivo sarà quello di mantenerlo, rafforzarlo e promuoverlo ulteriormente” sottolinea l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani, augurando a tutti gli iscritti un buon “viaggio nella memoria e nella conoscenza”.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 all’auditorium Giusi Spezzaferri. E’ già possibile effettuare la preiscrizione mandando una mail a eventi.culturali@comune.merate.lc.it

La partecipazione ha un costo di 35 euro per i residenti e di 40 euro per i non residenti.

Per info sulle iscrizioni: Biblioteca di Merate, Piazza Riva Spoleti 1, Telefono: 039/9903147, eventi.culturali@comune.merate.lc.it, www.comune.merate.it Per informazioni sul programma: merateneo@liberisogni.org

CALENDARIO AUTUNNO 2023

venerdì 15 settembre

14.30 storia della Russia Alessandro II e il riformismo tardivo · don Ivano Colombo

15.30 intorno ai libri A 60 anni dall’assassinio di JFK. “Libra” di Don DeLillo · Ivano Gobbato

venerdì 22 settembre

14.30 storia della Russia Alessandro III: le riforme mancate e i pogrom · don Ivano Colombo

15.30 alimentazione e sostenibilità La tavola che cambia. Storie di nuovi cibi e nuove tecnologie nell’industria del cibo|1 · Stefano Broccoli

venerdì 29 settembre

14.30 storia della Russia Nicola II e le prove di rivoluzione · don Ivano Colombo

15.30 alimentazione e sostenibilità La tavola che cambia. Storie di nuovi cibi e nuove tecnologie nell’industria del cibo|2 · Stefano Broccoli

venerdì 6 ottobre

14.30 astronomia Matematica estrema · Simone Iovenitti

15.30 alimentazione e sostenibilità La tavola che cambia. Storie di nuovi cibi e nuove tecnologie nell’industria del cibo|3 · Stefano Broccoli

venerdì 13 ottobre

14.30 astronomia Pianeti solari: storia e segreti della nostra casa nel cosmo · Simone Iovenitti

15.30 storia dell’arte Arte americana. Jackson Pollock e l’Action painting · Manuela Beretta

venerdì 20 ottobre

14. 30 astronomia La fisica del Sole · Simone Iovenitti

15.30 intorno ai libri A 60 anni dall’assassinio di JFK. “American Tabloid” di James Ellroy · Ivano Gobbato

venerdì 27 ottobre

14.30 storia dell’arte Arte Americana. Mark Rothko e il Color field · Manuela Beretta

15.30 filosofia La filosofia e l’Umanesimo. Introduzione · Claudio Belloni

venerdì 3 novembre

14.30 storia dell’arte Arte americana. Andy Warhol e la Pop Art · Manuela Beretta

15.30 filosofia Erasmo da Rotterdam · Claudio Belloni

venerdì 10 novembre

14.30 attualità e teconologia Il “pensiero” delle macchine: introduzione all’Intelligenza Artificiale · Claudio Corbetta

15. 30 filosofia Tommaso Moro · Claudio Belloni

venerdì 17 novembre

14.30 intorno ailibri A 60 anni dall’assassinio di JFK. “22.11.63” di Stephen King · Ivano Gobbato

15.30 attualità e tecnologia Il futuro dell’identità umana: aspetti etici dei sistemi di Intelligenza Artificiale · Matteo Tavola

venerdì 24 novembre

14.30 letteratura Italo Calvino: tra realtà e fantasia (1945-1964)· Francesco Bonfanti

15.30 attualità e tecnologia Persona fisica, giuridica ed elettronica: l’Intelligenza Artificiale alle prese con la giustizia · Paolo Motta

venerdì 1 dicembre

14.30 letteratura Italo Calvino: la “sfida al labirinto” (1964-1985) · Francesco Bonfanti

15.30 musica La prima di MerAteneo. Concerto di fine sessione · scuola di musica san francesco