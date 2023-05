“Semi e note”: al concerto per l’ambiente anche la banda sociale meratese

Appuntamento domenica 14 maggio a Paderno Dugnano con il concerto per l’ambiente

Sul palco la banda sociale meratese diretta da Marcello Corti e il corpo musicale Santa Cecilia-1900 di Palazzolo Milanese guidato da Enrico Tiso

MERATE – Banda sociale meratese in trasferta domenica 14 maggio al parco Lago Nord di Paderno Dugnano dove, alle 16.30, si terrà “Semi e note”, il primo concerto bandistico per l’ambiente che vedrà protagonista, insieme alla banda meratese, il corpo musicale “Santa Cecilia-1900” di Palazzolo Milanese. L’evento fa parte di “Music for Future”, progetto sostenuto da Fondazione Comunitaria Nord Milano grazie al bando Comunità Vitali – Cultura 2022 – Che Bello Essere Noi.

Il concerto proporrà un programma interamente pensato per raccontare e descrivere attraverso fiati e percussioni la bellezza e la delicatezza del pianeta. La scaletta prevede un repertorio per tutti i gusti, tra cui Aqva di Marco Somadossi, Challenger Deep di Filippo Ledda, Reich der Dolomiten di Gottfried Veit e Alpian Fanfare di Franco Cesarini. Il concerto è diretto da Marcello Corti, direttore della Banda Sociale Meratese, e da Enrico Tiso, direttore del Corpo Musicale Santa Cecilia-1900 di Palazzolo Milanese: i due si alterneranno alla guida della grande compagine musicale.

Il concerto intende lasciare un segno molto profondo sull’ambiente e sulla cittadinanza: per sensibilizzare alle tematiche ambientali, l’evento viene aperto con una sfilata attraverso il Parco Lago Nord durante cui viene effettuato un lancio di “bombe di semi”: piccoli concentrati di fiori selvatici che, alla prima pioggia, libereranno germogli e fiori per colorare e profumare il parco. Il pubblico è invitato a partecipare in modo attivo: all’inizio della manifestazione ogni partecipante riceverà la sua piccola “bomba” che potrà lanciare dove ritiene più opportuno. Il gesto, piccolo e significativo, vuole essere innanzitutto motore di riflessione: è da piccole ma significative azioni che nasce la vita.

L’evento è inserito in un progetto più ampio dal titolo “Music for Future”: grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano, sono stati proposti laboratori di ritmica presso l’istituto Fisogni e diverse storie musicali per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria Eugenio Curiel e De Marchi. Alla base di “Music for Future” c’è il desiderio di promuovere la cultura e l’arte nelle nuove generazioni senza però dimenticare il rispetto dell’ambiente e favorendo l’inclusione e il coinvolgimento attivo dei partecipanti.

“Music for Future è un progetto che mi ha portato – spiega Marcello Corti, direttore d’orchestra e referente del progetto – a incontrare più di 400 bambine e bambini di Paderno Dugnano: con la Banda di Palazzolo abbiamo raccontato storie musicali, organizzato laboratori ritmici e stiamo preparando Sinfonia Casalinga, un concerto partecipato che unisce pubblico e orchestra. È bello vedere come attraverso le note sia possibile attivare e coinvolgere cittadini di ogni età. Il concerto del 14 maggio è il punto di arrivo dell’ultimo percorso proposto alla Fondazione Comunitaria Nord Milano e coinvolge più di ottanta musicisti per passione. La Fondazione è stata un sostegno indispensabile a Music for Future, come anche i volontari del Corpo Musicale Santa Cecilia, in particolare Marialores Galli, instancabile, entusiasta e preziosa risorsa per il territorio. Grazie alla Fondazione per l’aiuto e all’amministrazione comunale di Paderno Dugnano per la vicinanza”.

L’evento è ad ingresso libero e non è necessaria prenotazione. In caso di pioggia, il concerto si terrà presso OPM Oratorio di Palazzolo Milanese alle 21.