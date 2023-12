Musica. Esce oggi il terzo album di Arturo Fracassa

Si intitola “È solo una fermata”

Prosegue la collaborazione col musicista Fulvio Arnoldi

LECCO – È uscito ufficialmente oggi il terzo disco del “cantautore cestista” Arturo Fracassa, a cinque anni dall’ultima “fatica”. L’attuale allenatore del Basket Nibionno, in Divisione Regionale 1, ha pubblicato dodici nuove tracce, contenute nell’album autoprodotto “È solo una fermata”, tra cui il singolo “Quante vite vuoi”, uscito lo scorso settembre.

Fracassa ha esordito nel 2016 con “Baciami Arturo”, album pubblicato grazie a una raccolta crowdfunding e che ottenne un bel successo di critica e pubblico. Il secondo disco del 2018 – “La vita dentro i margini” – ha segnato l’inizio della collaborazione col musicista Fulvio Arnoldi, collaboratore di lungo corso di Francesco Renga.

“La lavorazione di questo album è durata quasi due anni, in cui mi sono letteralmente goduto il viaggio insieme a Fulvio Arnoldi, produttore e arrangiatore – dichiara Fracassa – mi sono fermato dodici volte ma, in ogni fermata, ho comunque viaggiato: sono tornato indietro nel tempo, sono andato avanti, ho ritrovato profumi, rumori, sensazioni, ho risvegliato emozioni e aneddoti che valeva la pena fissare nella mia memoria”.

Per quanto riguarda il disco, Fracassa è soddisfatto di quello che ha prodotto. “È un disco che ha un valore, e non lo dico con presunzione; vale perché non racconta cazzate, racconta la verità di un uomo di cinquanta anni che continua a mettersi in gioco, a metterci la faccia, con il rischio anche di essere deriso. Un uomo come tanti, che si sveglia la mattina presto e torna a casa a tarda sera, dividendosi tra l’essere un marito, un genitore, un educatore e un allenatore… ma anche un uomo che vuole lo spazio per essere se stesso; un uomo che ogni giorno commette molti errori e cerca di rimediare, che si emoziona per poco, che probabilmente non si vuole arrendere al tempo. Questo disco racconta la verità di un uomo arrivato fin qui e con ancora tanta voglia di scoprire quale dove e quando sarà la prossima fermata”.

“È solo una fermata” è un album scritto e musicato da Fracassa, con produzione e arrangiamenti di Fulvio Arnoldi e mastering di Matteo Agosti. L’immagine di copertina è dell’illustratore Simone Morelli.