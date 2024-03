A Dolzago il Concerto di Primavera della New Classic Orchestra

Domenica 23 marzo alle 21 nella chiesa parrocchiale

Ingresso con offerta libera

DOLZAGO – L’Associazione Clerici Vagantes propone il Concerto di Primavera della New Classic Orchestra, con la partecipazione del soprano Grechna (Halyna Shevchuck). Musiche di Mozart, Händel, Vivaldi, Scarlatti, Caldara e altri illustri compositori e con la direzione del maestro Andrea Dell’Era. Il concerto rientra nell’ambito del “Fondo per il patrimonio storico e culturale della Provincia di Lecco“. L’appuntamento è per domenica 23 marzo alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Dolzago.