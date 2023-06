IoTeatroTuSedia fa tappa a Galbiate con “Tre sull’altalena”

Appuntamento domenica 18 giugno a Villa Bertarelli

La rassegna IoTeatroTuSedia è organizzata da Ronzinante

GALBIATE – Secondo appuntamento della rassegna itinerante IoTeatroTuSedia domenica 18 giugno nell’incantevole location di Villa Bertarelli, sede del Parco Monte Barro.

In scena, nell’ambito della kermesse ideata e realizzata da Ronzinante Teatro, grazie al prezioso contributo del “Fondo di Sostegno per le arti dal vivo” messo in campo dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, la commedia intitolata “Tre sull’Altalena” di Luigi Lunari.

Lo spettacolo racconta la storia di Tre uomini, un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse: il commendatore per un incontro galante, il capitano per trattare un acquisto di materiale bellico, il professore per ritirare un pacchetto. Un incontro casuale e per certi versi surreale che li porta a interrogarsi, in un dialogo umoristico e ironico, sui temi importanti di vita e morte, destino, predestinazione e libero arbitrio, esistenza di Dio ed ateismo.

Sul palco la compagnia Ronzinante con Michele Masullo, Patrizia Tonsi, Beppe Colella e Massimiliano Colombo.

La rassegna IoTeatroTuSedia continuerà poi giovedì 22 giugno a Brivio, alla corte Brioni in Via Fossa Castello 31, con lo spettacolo “Terra Matta” di e con Stefano Panzeri.

L’ingresso è gratuito: agli spettatori viene chiesto di portare con sé la propria sedia (in caso di indisponibilità verranno messe a disposizione dagli organizzatori). Per qualunque altra informazione sarà sufficiente scrivere a info@ronzinante.org o chiamare il 335.5254536.