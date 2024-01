Valgreghentino. Associazione Agorà, “nuovo” direttivo per il triennio 2024-2026

Riconfermato il presidente uscente Mattia Morandi

“Proseguiamo ora nel solco tracciato in questi anni”

VALGREGHENTINO – Nel corso di questi ultimi mesi il consiglio direttivo dell’associazione di Valgreghentino ha raggiunto la fine del proprio mandato triennale e pertanto, nell’assemblea dei soci riunitasi lo scorso 23 gennaio, si è provveduto alle elezioni per il rinnovo dei componenti dello stesso.

Un momento associativo importante, che ha visto la riconferma di Mattia Morandi alla carica di Presidente, affiancato da Gian Pietro Panzeri in qualità di vice presidente, Elena Sabadini che è stata riconfermata Tesoriere e Riccardo Sabadini segretario. A completare il Consiglio Direttivo sono stati confermati anche tutti gli altri consiglieri “uscenti”: Massimo Panzeri (referente organizzativo dei corsi di degustazione vini), Paolo Mandelli (ex presidente Pro Loco), Federico Milani, Bruno Valsecchi e Michele Motta.

“Ringrazio i consiglieri per la rinnovata fiducia espressa nei miei confronti. In questi ultimi tre anni l’attività di Agorà è stata molto intensa nonostante la pandemia – ha detto Morandi -. Numerose le iniziative organizzate in ambito culinario (showcooking online, degustazione vini e birre artigianali, corso di pasticceria, cena degustazione a base di insetti, degustazione di formaggi), in ambito formativo/culturale (corso di alfabetizzazione digitale, rassegna di incontri “Andrà tutto bene?”, progetto musicale nella scuola primaria di Valgreghentino con concerto finale, English Summer Camp), in ambito musicale (Festival canoro “Musica per il Maestro”, concerti di Natale), in ambito teatrale (spettacoli teatrali e finanziamento del progetto TornAdo), oltre alla partecipazione agli eventi organizzati da Comune, Proloco e Consulta delle Associazioni come la celebre Camminata Enogastronomica. Tutte le attività sono state finalizzate al finanziamento della ricerca scientifica per il tramite dell’Associazione Geca Onlus. Parallelamente a tutto questo ha preso corpo il progetto “Portami a casa” promosso da un gruppo di mamme solidali che con il proprio lavoro creativo consente di raccogliere fondi da destinare a numerose realtà no profit del territorio. Proseguiamo ora nel solco tracciato in questi anni per continuare ad offrire al territorio occasioni di crescita culturale e sociale tramite iniziative di carattere musicale, artistico e formativo, in collaborazione e sinergia con le altre associazioni di Valgreghentino e l’Amministrazione Comunale”.