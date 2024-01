GarlaTeatro, in arrivo la prima rassegna di teatro amatoriale

Il Jolly “si allarga”, lo staff del cinema di Olginate al lavoro con un gruppo di volontari della parrocchia di Garlate

Quattro spettacoli teatrali, proposti da compagnie amatoriali storiche del territorio, per una nuova iniziativa

GARLATE – Sarà la bella sala teatrale dell’oratorio di Garlate, in via Volta, rinnovata nelle quinte e ben attrezzata, ad ospitare “GarlaTeatro”, la prima rassegna di teatro amatoriale organizzata dallo staff del Jolly in collaborazione con un nuovo gruppo di volontari della parrocchia di Santo Stefano.

Quattro spettacoli teatrali, proposti da compagnie amatoriali storiche del territorio, per una nuova iniziativa che arricchisce l’offerta culturale del Jolly e che trova la sua cornice ideale e più intima nel teatro di Garlate.

Primo appuntamento, sabato 10 febbraio, con la Filodrammatica Juventus Nova di Belledo che presenterà lo spettacolo “El campett del Signur”, tre atti brillanti per una ricca serata di divertimento. A seguire l’esilarante commedia “Una vacanza memorabile” della compagnia teatrale di San Giovanni di Lecco che ancora una volta terrà banco con un testo spassoso e imprevedibile. A marzo, “La veglia delle vedove” sarà proposta dalla compagnia San Genesio di Maggianico che farà divertire e al contempo riflettere. Per finire, sabato 23 marzo la compagnia degli Imprevisti di Pagnano, per la prima volta in terra garlatese, presenteranno la commedia “Sottobanco” dedicata al mondo della scuola con tanti colpi di scena e gag divertenti.

“Una nuova occasione, dunque, per le nostre Comunità, di trascorrere qualche serata divertente, con l’obiettivo finale di contribuire alle spese per i lavori di ristrutturazione del bar dell’oratorio di Garlate”. Ingresso 10 euro intero / 7 euro ridotto 4/17 anni. Prevendite aperte su www.cinemateatrojolly.it/garlateatro.