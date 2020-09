Riapre la biblioteca di Valmadrera: nuove modalità di accesso

VALMADRERA – A partire dal giorno 1 ottobre la Biblioteca “si apre” agli utenti e anche agli studenti. Pur nel rispetto delle normative sanitarie, vengono infatti ripristinati quasi tutti i servizi della Biblioteca. Sarà quindi possibile sia accedere alle sale per scegliere direttamente libri e DVD, sia fermarsi per studiare e consultare i periodici.

In particolare i servizi e gli spazi saranno accessibili secondo le seguenti modalità:

Accesso generale alle Sale: per accedere alla Biblioteca bisognerà indossare la mascherina (tranne i bambini sotto i 6 anni), igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura. L’Accesso alle sale sarà comunque permesso ad un numero limitato di utenti alla volta per evitare eventuali assembramenti.

Sala Bambini: i genitori potranno accedere alla sala per scegliere i libri. Potranno invece sostare nella stessa con i loro bambini solo se anche questi ultimi indosseranno la mascherina.

Sale Studio: nel rispetto del distanziamento, sono state ricavate circa venti postazioni per lo studio individuale. Gli studenti potranno accedervi, fino ad esaurimento posti, a patto di non spostare sedie e tavoli e di indossare la mascherina per tutta la permanenza.

Sala Giornali: la Sala rimane chiusa in quanto utilizzata per la quarantena dei libri; è comunque possibile sia prendere in prestito le riviste (che verranno esposte in apposita vetrina) sia consultare i quotidiani sedendosi sulle sedie disponibili nelle altre sale secondo le stesse regole che valgono per gli studenti.

Computer e Opac: la sala PC e tutte le postazioni dei cataloghi rimangono al momento non accessibili. Aspettiamo che la normativa specifica si esprima su tale materia.

Quarantena dei libri: i libri restituiti continuano ad essere tenuti in quarantena tre giorni prima di essere scaricati. Pertanto rimangono sulla tessera dell’utente (anche se già fisicamente restituiti) per altri tre giorni.