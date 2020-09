Torna il festival Merate incontra la fotografia: tanti appuntamenti in programma

L’inaugurazione del festival è in programma sabato 3 ottobre alle 11 a Villa Confalonieri

Nel ricco menù mostre, proiezioni e incontri con l’autore: il festival è organizzato da FotoLibera

MERATE – Torna l’appuntamento con “Merate Incontra la Fotografia” – M.I.F. 2020, il festival meratese della fotografia e dell’arte audiovisiva giunto alla sesta edizione. L’inaugurazione è in programma sabato 3 ottobre alle 11 a Villa Confalonieri dando così il via a un lungo mese durante il quale Merate ospiterà autori di altissimo livello e professionisti della fotografia, dando spazio a mostre, proiezioni e workshop.

A Villa Confalonieri sarà possibile ammirare infatti, dal 3 al 25 ottobre , le mostre di Raoul Iacometti (“Green attitude”), Virgina Bettoja (“Autoritrattandomi”), Arianna Ciofi (“Ogni giorno un po’ di più, ogni giorno un po’ di meno”), dell’associazione passione fotografica Galbiate (“Autoritratto”). Non solo, ma in occasione del Mif, Mauro Corneo, socio di Libera, ha deciso di esporre una selezione di fotocamere da ritratto, specificamente di produzione italiana, dedicate proprio alla fotografia di ritratto e da studio. Le mostre saranno aperte al pubblico con questi orari: sabato 3 e domenica 4 ottobre 10 – 12.30, sabato e domenica 10 e 111, 17 e 18, 24 e 25 ottobre, 10 – 12.30, 15 – 18.

Nel ricco menù del festival trovano spazio anche le serate d’autore in programma al mercoledì sera (ore 20.45) sempre in villa Confalonieri. Si comincia il 7 con il focus sul ritratto a cura di Hermes Mereghetti mentre Gerardo Bonomo parlerà, il 14, della corretta esposizione in fotografia. Il 21 toccherà a Marco Alfredo Bressan affrontare il tema dei ritratti in pelle con “Serata semiseria sulla fotografia ai tempi della Dolce Vita” mentre infine il 28 Simone Casetta parlerà delle antiche tecniche di stampa.

Mostre e serate d’autore che lasceranno spazio anche a una serata di proiezioni in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45 in Auditorium. Giacomo Meneghello parlerà della fotografia di montagna. Tutti gli eventi sono gratuiti. Saranno rispettate tutte le norme anti contagio da Covid19 e per questo motivo i posti per le serate in Villa Confalonieri e in Auditorium saranno limitati, andranno prenotati al n. 347 9760899 con whatsapp o sms ai quali sarà data conferma.

PER VISUALIZZARE IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL MERATE INCONTRA LA FOTOGRAFIA CLICCA QUI