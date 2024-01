Turbametro, gli adolescenti salgono sul palcoscenico per raccontarsi

Lo spettacolo è il risultato del progetto “TornAdo” dell’Associazione Tramm

Appuntamento sabato 13 gennaio alle ore 21 al Teatro Artesfera di Valmadrera

VALMADRERA – Il 13 gennaio, ore 21 presso il Teatro Artesfera di Valmadrera, l’Associazione Tramm – Arte, Eventi e Formazione di Garlate metterà in scena lo spettacolo “Turbametro” relativo al progetto TornAdo, che vedrà la luce grazie all’approvazione di un bando da parte della Fondazione Comunitaria del Lecchese e al sostegno del Distretto Culturale del Barro e ai partner del progetto: Centometri Edizioni, Crai, Associazione Insieme per Jacopo, Viemme Assicurazioni e Associazione Agorà.

Problemi adolescenziali. Spesso sentiamo queste due parole una a fianco dell’altra. C’è chi li vive, chi li ha superati, chi se ne preoccupa, chi non sa come gestirli, chi li sminuisce, chi li vede da fuori e chi pensa che siano un momento transitorio e necessario della vita. Turbametro è un viaggio metropolitano all’interno dei turbamenti adolescenziali, un puzzle di sei storie che non si intrecciano mai tra loro, ma che sono legate dal pesante filo dell’esistenza. Narrazioni che non vogliono fare alcuna morale, ma che raccontano la vita per com’è o per come potrebbe essere: amore, odio, violenza sulle donne, l’incapacità di accettare un “no”, la perdita di una persona cara, la scoperta della propria sfera effettiva, aspettative scolastiche da rispettare, decisioni critiche da dover prendere, apparenza tra finzione e realtà sui social, relazioni familiari complesse e disturbi derivanti… la scoperta di sé in relazione al mondo da parte di ogni persona.

Uno spettacolo che vuole mostrare senza dover insegnare a tutti i costi qualcosa. Uno spettacolo che non nasconde il cinismo della vita e che urla a pieni polmoni quanto possa essere difficile affrontare certe situazioni. Uno spettacolo che parla di adolescenza messo in scena da adolescenti del gruppo “Associazione Tramm” per il progetto “TornAdo”.

Ingresso gratuito. Visto il potenziale afflusso di pubblico è consigliabile prenotare, inviando una mail a: ufficio.tramm@gmail.com.