Coldiretti: “A Pasqua in 400 mila a pranzo negli agriturismi lombardi”

Pasqua in agriturismo, le stime di Coldiretti in Lombardia

“Un turismo made in Italy di prossimità e sostenibile all’insegna dell’agroalimentare”

LECCO – Saranno circa 400 mila le presenze a tavola negli agriturismi lombardi e lariani nel weekend di Pasqua, spinte dalla voglia delle persone di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo, e approfittare così del ritorno alla piena normalità dopo gli anni del Covid. E’ quanto stimano Coldiretti Como Lecco e Coldiretti Lombardia a partire da una rilevazione tra le aziende agricole alla vigilia delle vacanze di Pasqua.

La scelta della campagna e dei laghi come meta è una tendenza favorita anche dal calendario di una “Pasqua alta” in primavera, con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina.

“La cucina a chilometro zero è una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo – spiega Emanuele Bonfiglio, presidente di Terranostra Como Lecco, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti – in un Paese come l’Italia dove un circa un terzo del budget delle vacanze di Pasqua è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici nei mercati che si moltiplicano con l’arrivo della primavera”.

“A far scegliere l’agriturismo – continua la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica – è anche la spinta verso un turismo tutto Made in Italy di prossimità, “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. In Lombardia sono circa 1.700 le strutture agrituristiche attive e tra queste più di mille offrono un servizio di ristorazione”.

“I ponti di Pasqua e primavera rappresentano il primo grande banco di prova in vista della prossima estate – commenta Massimo Grignani, presidente di Terranostra Lombardia – e i primi dati ci fanno ben sperare. Gli agriturismi sono custodi delle tradizioni alimentari nel tempo, con menù locali a base di prodotti di stagione a chilometri zero, ma negli ultimi anni l’offerta di servizi si è ampliata: accanto a quelli tradizionali quali ristorazione e alloggio, infatti, se ne sono affiancati altri come degustazione, passeggiate a cavallo, escursioni, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, fattorie didattiche, corsi”.