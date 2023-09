Confcommercio Lecco. Andrea Secchi rieletto presidente Fnaarc Lecco

Rinnovato all’unanimità il nuovo consiglio degli agenti di commercio

L’assemblea ha anche deliberato di eleggere alla carica di vice presidente Francesca Maggi

LECCO – L’assemblea della Fnaarc di Lecco ha eletto all’unanimità il nuovo consiglio, in carica per il quinquennio 2023-2028 e in seguito, sempre all’unanimità, il presidente, che sarà ancora Andrea Secchi di Calco. I lavori dell’assise elettiva si sono tenuti lunedì 18 settembre presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. A fianco di Secchi nel nuovo Direttivo ci saranno Lucio Corti di Lecco, Andrea Gerosa di Lecco, Clara De Marcellis di Mandello del Lario, Liliana Di Miceli di Dolzago, Francesca Maggi di Bosisio Parini e Sergio Valsecchi di Oggiono: Gerosa, De Marcellis e Di Miceli sono new entry per quanto concerne il Consiglio degli agenti di commercio di Confcommercio Lecco. L’assemblea ha anche deliberato di eleggere alla carica di vice presidente della Fnaarc Lecco, Francesca Maggi.

“Ringrazio per la fiducia: sono felice di avere ancora al mio fianco alcune persone della vecchia squadra e di poter lavorare con i nuovi – evidenzia il presidente Secchi – Il Consiglio resta ovviamente aperto al contributo di quanti volessero dedicarsi alla nostra categoria. Nei prossimi mesi saremo presenti a Young a novembre e entro fine anno vogliamo promuovere un evento per i giovani”. E aggiunge: “E’ importante restare uniti, coesi e organizzati in una realtà come Fnaarc, a maggior ragione in questo momento storico: l’inflazione corre e questo fa sì che le vendite siano in calo e che la gente spenda meno, con un inevitabile contraccolpo anche per i nostri fatturati. Senza dimenticare poi che la benzina ha raggiunto costi insostenibili per la nostra categoria. Proprio alla luce di tutti questi elementi occorre sempre più fare squadra, per garantire le sopravvivenza alla nostra categoria”. Il presidente conclude: “C’è grande voglia da parte mia di impegnarmi al massimo e di “metterci la faccia” per portare le istanze lecchesi anche a Roma, visto anche il mio ruolo nel consiglio nazionale della Fnaarc. Nelle prossime settimane, ad esempio, ci sarà un focus sia sulla deducibilità dell’auto che sulla questione del caro benzina”.