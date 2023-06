Controlli alla linea elettrica con l’elicottero: 170 km da monitorare

Dai prossimi giorni partono le ispezioni aeree alla linea elettrica in provincia di Lecco

Un elicottero a bassa quota monitorerà gli impianti per verificarne lo stato e anomalie

LECCO – Inizieranno nei prossimi giorni e saranno ultimate entro fine mese, le ispezioni aeree svolte da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Verranno esaminati circa 170 km di rete nella sola provincia di Lecco.

I comuni interessati saranno: Abbadia Lariana, Abbadia Lariana-Resinelli, Ballabio, Barzio, Bellano, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello Lario, Mandello Lario-Moregallo, Mandello Lario-Resinelli, Moggio, Morterone, Oliveto Lario, Pagnona, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Tremenico, Valmadrera, Varenna, Vestreno.

Il monitoraggio, spiegano dalla società, verrà effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. “Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti – spiegano – sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo”.

L’intervento, aggiungono, sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L’obiettivo è,spiegano, “quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi”.

“Queste attività di ispezione – dichiara Carlo Genestrini, Responsabile Unità Territoriale Lecco di E-Distribuzione – si affiancano al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione che ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel piano di miglioramento del servizio elettrico in corso di realizzazione negli ultimi anni”.