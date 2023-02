A RistorExpo il debutto dell’associazione Pasticcerie Lariane

Il debutto di Pasticcerie Lariane è previsto a RistorExpo a Lariofiere a Erba

L’obiettivo è quello di promuovere il mondo della pasticceria

ERBA – Debutterà all’interno della manifestazione Ristorexpo, in programma a Lariofiere a Erba dal 5 all’8 marzo, la neonata associazione Pasticcerie Lariane, nata con lo scopo di promuovere il mondo della pasticceria sostenendo la prestigiosa tradizione italiana, abbinata alle più moderne tecniche di elaborazione delle materie prime e alle nuove tendenze di decorazione dei dolci.

Si tratta della sezione locale di Como e Lecco di Con.Pa.it, la confederazione Pasticceri Italiani, la cui attività si basa sul costante impegno degli associati, presenti su tutto il territorio nazionale con la volontà di far crescere sempre più, attraverso la propria attività e l’organizzazione di corsi ed eventi, un settore in continua evoluzione attraverso un incessante rinnovamento.

Da qui la scelta di presentarsi in occasione della prestigiosa manifestazione Ristorexpo L’enogastronomia non sostenibile in programma dal 5 all’8 marzo a Lariofiere in viale Resegone ad Erba.

Una partecipazione già prevista e fortemente voluta nel programma della neonata Associazione Pasticcerie Lariane che prosegue il suo articolato programma di attività associativa nella propria sede presso Noi genitori onlus di Erba.

“L’importante presenza professionale a Lario Fiere, nel proprio stand allestito dalla ditta Cesana Food Innovation, ha il preciso intento di far diventare questa quattro giorni un appuntamento di ospitalità, di conoscenza reciproca e di professionalità – fanno sapere i promotori – . Con questo scopo, verranno allestiti degli spazi espositivi di prodotti e troveranno posto vetrine preparate con torte, mono, mignon in esposizione e torte da degustazione. E poi ancora una caffetteria e il salottino della ospitalità. Un luogo in cui scambiare saluti, opinioni, informazioni e stabilire proficui contatti”.

Al centro dello stand dell’associazione Pasticceri Lariani sarà dato spazio ad un corner dimostrativo denominato Laboratorio lariano, completamente attrezzato e con posti a sedere per assistere alle dimostrazioni della durata di una ora circa ciascuna, che i pasticceri associati e non, vorranno tenere all’interno di un nutrito programma giornaliero.