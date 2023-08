Acinque. Dimissioni per il direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Marco Gandini

La società ha già attivato il percorso di individuazione del sostituto

MONZA – Acinque Spa rende noto che, oggi, Marco Gandini Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998) ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1 dicembre 2023, per intraprendere nuove sfide.

Il Presidente Marco Canzi e l’Amministratore Delegato Stefano Cetti – anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management – ringraziano Marco Gandini per il significativo contributo professionale ed il supporto impresso in tutti questi anni.

Per quanto a conoscenza della Società si informa che Marco Gandini, non detiene alla data odierna azioni di Acinque Spa. Si precisa inoltre che Marco Gandini non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica. La Società ha già attivato il percorso di individuazione del sostituto, il cui nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge.