Acsm Agam ha approvato il bilancio semestrale del gruppo

In linea con le previsioni del Business Plan 2021-2025

“Risultati in costante e solida crescita rispetto al 2020”

LECCO – Il Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam ha approvato nei giorni scorsi il Bilancio Semestrale del Gruppo al 30 giugno 2021.

I principali highlights

EBITDA pari a 48,1 milioni di euro (+37,8% rispetto al 2020)

EBIT pari a 23,2 milioni di euro (+134,3% rispetto al 2020)

Risultato netto di Gruppo pari a 26,1 milioni di euro (+295,45% rispetto al 2020)

Investimenti pari a 33 milioni di euro (+28,9% rispetto al 2020)

“Siamo in linea con le previsioni del Business Plan 2021-2025 approvato a gennaio, con risultati in costante e solida crescita rispetto al 2020 – spiega l’Amministratore Delegato Paolo Soldani -. Il Gruppo sta continuando a gestire la situazione di emergenza legata al Covid-19 in modo proattivo e sicuro, in coerenza con quanto fatto lo scorso anno, per garantire tutti i nostri servizi agli abitanti, alle imprese e alle località nelle quali operiamo”.

IL BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021