Asili nido cari: “Con le detrazioni la retta media scende a 291,41 euro”

A seguito dei dati del Servizio Politiche Territoriali della Uil

Il comune chiarisce: “Non si tiene conto di una serie di abbattimenti sul costo delle rette”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore del comune di Lecco Riccardo Mariani a seguito della pubblicazione dei dati, scaturiti da un’elaborazione del Servizio Politiche Territoriali della Uil, sulle rette degli asili nido comunali, in 99 città capoluogo di Provincia, per l’anno scolastico 2019-2020, riferite alla frequenza al tempo pieno (circa 8 ore). Lo studio ha infatti evidenziato come Lecco sia nella top ten delle città più “care”.

“Se può sembrare alta la retta massima va osservato che sono previsti i seguenti abbattimenti:

Del 50% per il bambino disabile

Del 40% per il secondo figlio frequentante il nido

Del 100% per il terzo figlio frequentante contemporaneamente agli altri due

In caso di assenza la retta viene determinata come segue:

abbattimento del 20% sulla retta giornaliera (1/21 della retta mensile) per ciascun giorno di assenza – superiore al quinto giorno (quindi dal sesto giorno di assenza) esclusi sabato, domenica, e festività infrasettimanali;

abbattimento del 70% per chiusura del servizio in caso di sciopero;

abbattimento dell’80% per assenza dovuta a ricovero ospedaliero superiore a tre giorni (situazione documentata);

abbattimento del 100% per eventuali chiusure del servizio nel corso dell’anno da parte dell’Amministrazione Comunale per le seguenti cause : chiusura estiva, eventi atmosferici, interventi strutturali ed altre cause di forza maggiore.

Sono previste rette sociali da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 90,00, comprensive del buono pasto, per particolari situazioni segnalate dal Servizio Famiglia e Territorio o dal Servizio Tutela Minori.

In caso di frequenza contemporanea di due bambini è previsto un abbattimento del 40% per il secondo figlio.

Inoltre è previsto che i bambini disabili che frequentano i nidi abbiano un abbattimento del 50% della retta e naturalmente, da parte del comune, viene garantita un’educatrice apposita nel caso in cui i servizi specialistici lo richiedano.

La retta media pagata dalle famiglie nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 è inferiore ai 300,00 € (291,41).

Facendo quindi un esempio concreto sulla retta media presso gli asili nido comunali di 291,41 € al mese e su una frequenza del bambino al nido di 8 ore giornaliere, per la famiglia il costo del servizio nido è di 13,88 € al giorno e di 1,74 € all’ora, comprensivo di cambio.

Inoltre un altro elemento che caratterizza i nidi comunali di Lecco è la flessibilità del servizio. Al nido i genitori possono scegliere l’orario che è più confacente alle necessità familiari e possono modificarlo nel corso dell’anno:

Part-time mattino o pomeriggio/alternato dalle ore 7,30 alle ore 13,00 o dalle ore 11,00 alle ore 16,30;

Part-time prolungato /alternato mattino o pomeriggio dalle ore 7,30 alle ore 14,00 oppure dalle ore 11,00 alle ore 17,30

Tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 16,30

Tempo pieno lungo dalle ore 7,30 alle ore 17,30

hanno anche la possibilità di personalizzarlo tramite l’utilizzo dei buoni ore (€ 8,00/h) che consentono l’utilizzo del nido in fasce orarie diverse da quelle scelte.