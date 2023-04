Coldiretti. Ponte 25 aprile: Lago di Como tra le mete più gettonate

Tra le strutture, scelti soprattutto agriturismi o abitazioni di proprietà

C’è la spinta verso un turismo di prossimità, sostenibile e ‘Made in Italy’

LECCO – Per questo ponte del 25 aprile il Lago di Como resta tra le mete più gettonate. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè, che ha studiato l’impatto sui comportamenti dei cittadini in vista dei giorni prossimi alla ricorrenza. Sulla scelta pesa la vicinanza con l’area metropolitana milanese, che consente di ottimizzare il limitato tempo a disposizione, coniugando entrambe le destinazione. Un discorso che vale sia per i turisti di prossimità, sia per quelli provenienti da fuori regione.

“L’alloggio preferito – precisa Coldiretti Lecco-Como – sono le abitazioni di proprietà o di parenti ed amici seguite dagli alberghi, dai bed and breakfast. Gettonatissimi gli agriturismi dove, secondo Campagna Amica Terranostra, in alcune strutture si registra già il tutto esaurito grazie alla voglia dei visitatori di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo”.

A far scegliere uno dei 25.400 agriturismi italiani, per l’organizzazione, è la spinta verso un turismo tutto Made in Italy di prossimità, ‘sostenibile’ in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Un trend che ha portato le strutture a incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.