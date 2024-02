“Confapi Break” con il Gruppo Giovani Imprenditori, al via il nuovo ciclo di incontri

Mercoledì 14 febbraio parte “Confapi Break – Tre light lunch ma di spessore”

“Crediamo che uno dei pilastri della mission del Gruppo Giovani sia proprio quello di favorire il confronto e lo scambio di idee”

LECCO – Inizia l’anno con una novità per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. Mercoledì 14 febbraio parte “Confapi Break – Tre light lunch ma di spessore“, ovvero un ciclo di tre incontri durante l’ora di pranzo per approfondire tematiche di attualità riguardo il mondo delle imprese.

Settimana prossima è in programma l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: il futuro è qui” condotto da Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. Mercoledì 28 febbraio insieme all’esperto Guido Bonaiti si passerà a un argomento economico tanto caro alle aziende, quanto spinoso: “Alla ricerca del finanziamento perduto”. Ultimo appuntamento il 13 marzo con Nicoletta Piazza, consulente per le aziende nell’ambito IT e sostenibilità, con cui i giovani imprenditori parleranno di “ESG: questi sconosciuti?”.

“L’idea di ‘Confapi Break’ ha in realtà una genesi lontana – spiega Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -, già nel 2020 avevamo pensato e proposto un format simile (all’epoca denominato “Api Lab”), ovvero un laboratorio manageriale per l’incontro e il confronto tra giovani imprenditori su tematiche di interesse comune. Il progetto era partito bene, ma l’avvento improvviso del Covid l’aveva presto interrotto. A distanza di qualche anno lo riproponiamo, in una modalità più semplice e conviviale, perché crediamo che uno dei pilastri della mission del Gruppo Giovani sia proprio quello di favorire il confronto e lo scambio di idee, in questo caso aiutati e guidati da dei moderatori d’eccezione che proporranno dei contenuti e delle chiavi di lettura su alcuni dei temi caldi del momento”.