Il mercato “Regioni d’Europa” arriva per la prima volta a Lecco

Organizzato da Fiva Confcommercio sul lungolago da venerdì 22 a domenica 24 settembre

“I lecchesi e i turisti presenti nel week-end troveranno un mercato di qualità”

LECCO – “Regioni d’Europa” arriva per la prima volta a Lecco sul Lungolario Isonzo, dal 22 al 24 settembre 2023. Dopo il successo dei precedenti eventi organizzati in diverse località del nord e centro Italia, la mostra-mercato itinerante – con alle spalle 23 anni di successi – punta a conquistare anche i lecchesi e i visitatori con tre giorni dedicati all’esplorazione culinaria e alla scoperta dell’artigianato locale.

“I lecchesi e i turisti presenti nel week-end troveranno un mercato di qualità: da parte nostra c’è una selezione rigida dei banchi proprio perché vogliamo offrire solo eccellenze – spiega il presidente nazionale Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio, Giacomo Errico -. Sono convinto che Lecco ci darà grandi soddisfazioni e apprezzerà questo mercato. Si tratta di eventi che piacciono e che portano valore aggiunto ai territori che li ospitano in termini di flusso di persone e anche di benefici per le altre realtà economiche presenti. Basti pensare che solo le 70 aziende presenti, con una media di 3 persone a banco, dovranno soggiornare e alloggiare qui per tre-quattro giorni…”.

“Tutto è iniziato nel 2000 da Trieste, grazie a una felice intuizione della Fiva – aggiunge -. Abbiamo pensato di mettere insieme diverse esperienze europee, andando poi ad aggiungere nel corso degli anni anche Paesi extra-europei con Argentina e Brasile. Abbiamo proposto una media di 25 mercati all’anno e nell’ultimo periodo siamo riusciti a raddoppiare arrivando a quota 50. Settimana scorsa tra Crema e Piacenza abbiamo fatto quasi 250mila visitatori”.

“Come Amministrazione comunale accogliamo con molto piacere questa prima edizione lecchese del mercato di “Regioni d’Europa”, realizzato in collaborazione con Confcommercio – evidenzia l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo -. Si tratta di una occasione per completare la proposta di attrattività della città dando spazio a prodotti di eccellenza e all’animazione del lungolago. Ancora una volta offriamo ai lecchesi e ai viaggiatori un fine settimana ricco di iniziative che porteranno beneficio a tutto il territorio cittadino”.

“Regioni d’Europa” è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio. L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via venerdì 22 settembre alle 16 e proseguirà fino alla mezzanotte di domenica 24, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nella cultura europea. Durante “Regioni d’Europa” sarà possibile deliziare il palato con prelibatezze culinarie provenienti da diverse regioni europee, assaporare birre artigianali e vini locali, scoprire tè e infusi pregiati, nonché ammirare gioielli, tessuti e prodotti per la casa di alta qualità.