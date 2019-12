Il progetto Gift arriva a Lecco, appuntamento il 12 dicembre

Iniziativa del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco

“Vieni all’aperitivo e porta un regalo per i bimbi ricoverati in ospedale”

LECCO – Donare un sorriso ai più piccoli che si trovano a trascorrere il Natale in un letto di ospedale o comunque che vivono una situazione di fragilità. E’ questo l’obiettivo del Progetto Gift che il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco ha voluto portare anche sul nostro territorio proponendo un aperitivo natalizio – con il tradizionale scambio di auguri e il brindisi – davvero speciale. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 21.30 presso la sala Affresco di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Abbiamo voluto organizzare a un momento conviviale in cui farci gli auguri in occasione delle feste, avendo un pensiero particolare per chi sta vivendo giorni meno sereno di noi – spiega il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno -. Il progetto Gift consiste in una raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ospitati presso strutture ospedaliere e di accoglienza pediatrica oppure in case famiglia. Il progetto viene proposto fin dal 2014 dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza ed è nato da una iniziativa privata dell’amico Federico Gordini che oggi è presidente regionale dei Giovani di Confcommercio”. E continua: “Sono contento di essere riuscito – insieme agli altri consiglieri del Gruppo che ringrazio per l’impegno che stanno mettendo nella realizzazione della serata – a portarlo anche a Lecco. Poi il 23 e 24 dicembre andremo a consegnare i regali raccolti il 12 alla pediatria degli ospedali di Lecco e Merate e all’istituto La Nostra Famiglia di Bosisio”.

I regali devono essere nuovi, incartati e con “biglietto parlante” per riconoscerli e rendere consapevole la distribuzione. Per ragioni organizzative si chiede cortesemente di dare conferma di partecipazione all’aperitivo solidale entro martedì 10 dicembre inviando una email a giovani@ascom.lecco.it.