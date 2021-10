Il video nel digital marketing: un corso in Confcommercio

Video promozionali: come realizzarli in modo semplice e renderli efficaci. Un corso in Confcommercio

Rimborsato al 100% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo

LECCO – Oggi presentare i propri contenuti multimediali online, in particolare sui social network, è una delle strategie che creano più coinvolgimento tra il proprio pubblico e quindi tra i potenziali clienti.

E’ il cosiddetto “engagement”. Ma realizzare un video in tempi brevi che abbia precise finalità e che sia di qualità non è nè facile nè scontato. Per aiutare quei commercianti e quei collaboratori che vogliono provare a percorrere questa strada, Cat Unione Lecco (la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) ha deciso di organizzare, per la prima volta, un apposito corso di sei ore complessive dal titolo “Il potere dei video nel digital marketing”.

L’obiettivo è quello di comprendere come realizzare un prodotto che sia all’altezza delle aspettative, utilizzando tecniche e “trucchi” per rendere i filmati efficaci e virali.

La proposta formativa è in calendario lunedì 15 e lunedì 22 novembre dalle ore 15 alle ore 18. Le iscrizioni vanno effettuate entro mercoledì 3 novembre. Il corso – rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – affronterà i seguenti argomenti: Che cos’è un format video? Perché fare un video? Quali possono essere gli argomenti? Il video serve per intercettare potenziali clienti? Quali sono le tipologie che si possono realizzare?

Come posso registrare un video senza impazzire? Come posso montare un video nel miglior modo possibile e senza perdere ore? Dove pubblicare i miei video? Come posso ottimizzare i miei video su Youtube?

Per informazioni contattare Confcommercio Lecco: Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.