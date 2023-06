Lario Reti Holding continua la ricerca di un esperto in amministrazione e finanza

Prorogata la scadenza per le candidature, ora fissata al 9 luglio

Come nel precedente annuncio, proposto un contratto a tempo indeterminato

LECCO – Prorogato il termine per la consegna delle candidature relative alla posizione aperta di esperto in amministrazione e finanza presso Lario Reti Holding. Ora è fissato a domenica 9 luglio compresa il termine ultimo per presentare le proposte, prima determinato a ieri, domenica 25 giugno.

La società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco cerca questa figura da inserire nel suo organico al fine di garantire un corretto turnover del proprio personale. Come nell’annuncio precedente, offerto un contratto a tempo indeterminato con inquadramento non superiore a Quadro del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Maggiori informazioni e candidature sul nostro sito: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/esperto-amministrazione-finanza-proroga/.