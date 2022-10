Nei giorni scorsi l’Open Day di presentazione del corso di riqualificazione personale nel settore meccanico

La prima edizione ha permesso a oltre il 60% dei partecipanti di ottenere un contratto lavorativo

LECCO – Ci avviciniamo all’avvio della seconda edizione di Lecco Skills Training Lab: “Lavorazioni meccaniche e utensileria”. L’Open Day per la presentazione del corso gratuito di riqualificazione personale nel settore meccanico si è tenuto lo scorso giovedì 6 ottobre presso l’Istituto Fiocchi. Il corso è rivolto a residenti in provincia di Lecco, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, che siano disoccupati, in cassa integrazione a zero ore o che abbiano abbandonato gli studi.

L’evento si è aperto con il benvenuto del Dirigente dell’Istituto Gianluca Mandanici, per poi essere mediato dalla rappresentante di Confartigianato Imprese Lecco Matilde Petracca; sono in seguito intervenuti il delegato della Provincia, alcuni imprenditori e i docenti. Questi ultimi hanno spiegato come sarà organizzato il corso, il quale si svolgerà tra le sedi del CPIA, della Fondazione Parmigiani e dell’Istituto Fiocchi, per un totale di 397 ore.

Il progetto si articolerà in due percorsi: uno base, della durata complessiva di 287 ore, e uno di approfondimento, di 110 ore, al quale potranno partecipare coloro che avranno ottenuto valutazioni positive nel corso di base. Sarà poi previsto un tirocinio, per il quale i partecipanti riceveranno un’indennità mensile, che si aggiunge all’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.

Dalla discussione è emersa l’importanza sociale di questo corso, che nella prima edizione ha portato più del 60% dei partecipanti a ottenere un contratto di lavoro.

L’evento si è concluso con la visita al Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità presso l’Istituto Fiocchi, uno dei principali ambienti all’interno del progetto. Le iscrizioni terminano il 21 ottobre. Per informazioni, scrivere a formazione@artigiani.lecco.it.

Capofila del progetto è Confartigianato Imprese Lecco, tramite il proprio ente accreditato ELFI, con la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio Scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confindustria Lecco e Sondrio e API Lecco Sondrio.