Legge di bilancio, Api Lecco presenta le novità per le piccole medie imprese

Seminario mercoledì 5 febbraio, presso la sede di Api Lecco in via Pergola

Piazza: “Incontro tecnico per approfondire aspetti fiscali, finanziari ed economici”

LECCO – Un seminario tecnico sui principali contenuti della Manovra di bilancio 2020: questo il tema del seminario tecnico organizzato da Api Lecco in collaborazione con lo Studio Qualitas Commercialisti Associati in programma mercoledì 5 febbraio, alle 14.30, presso la sede di via Pergola.

Alle imprese verrà fornito un primo commento sugli aspetti fiscali, finanziari ed economici toccando argomenti quali le regole di tassazione sulle auto aziendali, la stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali, il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, le novità Iva per gli scambi intracomunitari e le nuove sugar e plastic tax.

“L’incontro tecnico ha come obiettivo quello di illustrare alle imprese le più importanti novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 tentando di dare un quadro il più possibile compiuto di una Manovra caratterizzata, fino all’ultimo, da molta incertezza. Faremo chiarezza sulle nuove disposizioni inerenti gli scambi comunitari e sui provvedimenti che modificano sostanzialmente i comportamenti aziendali nei confronti del fisco e della burocrazia” ha dichiarato il responsabile dell’Area fisco e tributi di Api Lecco, Marco Piazza.

Al tavolo dei relatori si alterneranno Michele Blandino, Giuseppe Cesana e Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco.

La partecipazione al seminario è libera. Per informazioni e adesioni contattare la Segreteria dell’Associazione allo 0341.282822 oppure inviare una mail ad associazione@api.lecco.it.