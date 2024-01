Linkedin per costruire il personal brand e raggiungere nuovi clienti

Nuovo corso di Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco

Corso di 8 ore organizzato in collaborazione con la Fnaarc Lecco e tenuto da docenti certificati Google

LECCO – Imparare a utilizzare al meglio le funzioni del social network LinkedIn, allo scopo di aumentare la reputazione del proprio brand istituzionale o personale, in modo da posizionarsi secondo la propria visione aziendale, ma anche con l’obiettivo di intercettare nuovi potenziali clienti e condurre promozioni per aumentare i contatti su segmenti mirati.

Nasce da questa valutazione il nuovo corso organizzato dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, in collaborazione con Fnaarc Lecco, e rivolto agli agenti di commercio. Le lezioni si terranno lunedì 29 gennaio e lunedì 5 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco: le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 19 gennaio.

“L’importanza strategica di LinkedIn è nota a tutti: si tratta di uno strumento diffuso e conosciuto, fondamentale per gli agenti di commercio moderni – evidenzia il presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi – Ma siamo altresì convinti che questo social network abbia un potenziale inespresso e che quindi possa essere utilizzato in modo ancora più efficace dagli agenti di commercio. Ringrazio Confcommercio Lecco e il Cat per avere progettato, insieme alla Fnaarc Lecco, questo corso, che fornirà strumenti utili per ottimizzare la propria presenza su LinkedIn fornendo indicazioni utili per ottenere performance importanti e risultati anche in termine di business”.

Il corso, tenuto da docenti certificati Google, affronterà i seguenti temi: come utilizzare in modo completo ed efficace LinkedIn in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo, costruire una rete ampia e strategica, intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità; impostare un piano di lavoro per misurare e valutare i risultati; introduzione alla social policy; impostare e ottimizzare una pagina aziendale e il suo piano dei contenuti per coinvolgere i followe; gli strumenti pubblicitari che LinkedIn mette a disposizione e come utilizzarli.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni al corso “Utilizzare LinkedIn per costruire il tuo personale brand e raggiungere nuovi clienti” (rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.